Viroleños se quejan de poca presencia policial

Habitantes del barrio San Sebastián Analco, de la ciudad de Zacatecoluca, La Paz, manifestaron su preocupación por lo que ellos consideran una deficiencia de presencia policial en los barrios y las colonias de la localidad, situación que se registra desde hace algunas semanas.

De acuerdo con los ciudadanos, la presencia policial en la ciudad ha disminuido desde que fue inaugurado el nuevo edificio de la Policía Nacional Civil (PNC) de La Paz, en octubre pasado, y varias unidades, como el Departamento de Investigaciones (DIN), la Sección de Tránsito y la misma delegación fueron movidas hacia dicho inmueble, construido en la periferia de la ciudad.

Algunos habitantes del barrio San Sebastián Analco enviaron, en febrero y octubre pasados, notas solicitando al director general de la PNC, Howard Cotto, que la Unidad de Tránsito que funcionaba en ese barrio no fuera retirada.

"Ya se empiezan a ver delincuentes en la ciudad. Pedimos a las autoridades que pongan personal. Aquí ya no se ve un solo policía en el día", manifestó una ciudadana.

Al respecto, el jefe de la subdelegación de Zacatecoluca, Omar Joachin, aseguró que debido al Plan 10 que impulsa el gobierno central, el personal de esa sede policial –que es el encargado de la seguridad en el municipio– ha sido destacado en los cinco sectores calificados como de alta incidencia delincuencial: los cantones El Espino, El Socorro, las colonias Anabella y San Carlos, y precisamente el barrio Analco.

Agregó que en el centro de la ciudad de Zacatecoluca hay una unidad de agentes que se encarga de patrullar el sector.

"En los próximos días, vamos a mejorar la presencia policial en la ciudad. Vamos a mover a agentes de otras unidades", manifestó Joachin.

Por su parte, el jefe de la delegación de la Policía en La Paz, Víctor Herrera, aseguró que el traslado de la DIN y Tránsito, así como de la delegación, no ha afectado en nada la presencia policial en la ciudad, ya que el personal de estas unidades no hace labores de patrullaje.

"En el edificio nuevo no tengo a nadie que haya realizado labores de patrullaje. La subdelegación sigue ahí, en la ciudad; entonces, es como querer ver cosas que no corresponden, es una cuestión que realmente no tiene fundamento", aclaró.

cartas han sido enviadas al director general solicitando apoyo policial.