Viruela del mono: "Se ha demostrado que afecta en 99 % a los hombres", dice ministro de Salud

El ministro de Salud, Francisco Alabi, comunicó a través de una entrevista matutina que El Salvador se encuentra con lineamientos para enfrentar la viruela del mono desde el 8 julio pasado en caso que la enfermedad pueda comenzar a afectar a la población salvadoreña.

"Se ha demostrado que esta enfermedad afecta en 99 % a los hombres; y este 99 % de los hombres está estrechamente relacionado a prácticas muy particulares en el ámbito sexual. Relaciones de hombres con hombres, porque la mayor parte de afectados pertenece a este grupo poblacional", expresó el ministro de Salud.

Además, Alabi aclaró que la viruela del mono es un hecho que se imita a dos semanas y no es parecida a la sintomatología de la viruela humana. "Esperamos ver protuberancias llenas de pus o cuando buscamos imágenes nos aparecen fotos de la viruela normal, cuando en la viruela del mono los casos aparece con 1 o 2 lesiones dermicas en la zonas del pubis. No genera complicaciones y no hay un tratamiento al momento, están en desarrollo", dijo durante la entrevista.

"Se empiezan a presentar casos en regiones donde no son países endémicos para tener este tipo de enfermedades y esto alerta a las autoridades de salud. La viruela del mono es un virus que se da en animales y pasa a los seres humanos, muy parecido a lo que pasó con el covid-19 y por eso despertó las alertas", mencionó Alabi.

De igual forma, Alabí agregó que dicho protocolo de detección de casos también aplica tanto para el sector público como para el sector privado, a los cuales el ministerio de Salud les brinda seguimiento oportuno. "Hemos capacitado a personal en todo el territorio, alertamos nuestras oficinas sanitarias internacionales, hay un sistema de información a través del sistema público y privado. Hay lineamientos que la población puede descargar y observar en línea, antes que los lineamientos internacionales", comentó.

El ministro de Salud mencionó que con el caso de esta enferemedad, El Salvador cuenta con un protocolo aunque por el momento no está confirmado la aparición del virus en el país. "Es algo muy similar para controlar el hongo negro, El Salvador tenía lineamientos para eso. Es muy importante tener lineamientos porque nos da las medidas de control epidemiológico por el virus. Si hubiese un caso de viruela del mono, o sugestivamente podría tratarse de un caso de viruela del mono, todo está comprendido en los lineamientos para identificar esta enfermedad", explicó.