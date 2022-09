Viruela símica: así funciona el riesgo de contagio en la cotidianeidad

Con la confirmación del primer caso de viruela símica en El Salvador han surgido dudas sobre cómo enfrentar en la vida diaria a esta enfermedad.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de Estados Unidos y el mismo Ministerio de Salud (MINSAL) salvadoreño han explicado que la viruela símica se contrae al tener contacto cercano o íntimo con una persona infectada, esto incluye haber tocado sus lesiones dérmicas o haberse expuesto a fluidos corporales, incluyendo secreciones respiratorias. Los CDC también advierten de posibles contagios a través de la ropa de cama y prendas de vestir de personas infectadas.

Ante esto, una de las dudas más frecuentes es qué nivel de riesgo tenemos en actividades cotidianas como abordar un bus, Uber o taxi, comprar ropa, ir al supermercado, el teatro o un concierto.

Los infectólogos Jorge Panameño e Iván Solano Leiva, así como el epidemiólogo y experto en enfermedades tropicales, Alfonso Rosales, coinciden en que el riesgo de contraer la viruela símica en estos escenarios es bajo. Pero también instan a la población a mantener medidas como el lavado de manos, el uso de mascarillas y evitar saludos de beso, abrazos o apretones de mano con personas de las que no estén seguros de su condición médica.

CATEGORÍAS

1- Riesgo de contagio alto

Según los CDC, el mayor riesgo de contagio está en el contacto directo con las lesiones en la piel y los fluidos corporales de una persona enferma. También cuando hay contacto sexual o íntimo con un contagiado, o bien con sus objetos personales, ropa, prendas de vestir que no hayan sido desinfectados. El epidemiólogo Alfonso Rosales explica que, hasta ahora, los casos que han surgido alrededor del mundo apuntan a que el contagio ocurrió en un contexto de contacto sexual o íntimo, porque en la mayoría de casos las lesiones han aparecido en el área genital y anal. El especialista considera que la población a la que se debe prestar especial atención es aquella con prácticas sexuales de riesgo. “Los datos es lo que nos están diciendo, que el virus se está moviendo en esa población”, afirma. También hace el llamado a no estigmatizar a las personas no heteronormadas y considera que en estos momentos es pertinente tomar las mismas medidas de precaución que se adoptan para prevenir un contagio de VIH.

2- Riesgo medio de contagio

En esta categoría, los CDC incluyen circunstancias como estar a menos de dos metros de distancia, y por periodos prolongados de tiempo, con una personas contagiada que no esté usando una mascarilla. Otra circunstancia que representa un riesgo intermedio de contagio es el contacto con las lesiones dérmicas de un enfermo, con sus objetos personales no desinfectados. Los lineamientos del Ministerio de Salud de El Salvador, publicados el 8 de julio, recomiendan a la población no sacudir la ropa de cama y prendas de vestir de las personas infectadas de viruela símica. Esta ropa debe desinfectarse y lavarse aparte, también tiene que manipularse con guantes. También, el MINSAL pide aplicar el mismo tratamiento a los utensilios de cocina, cubiertos y platos, los cuales, de preferencia, deben ser desechables. En ese sentido, si usted por ejemplo se encuentra en una fiesta, lo más recomendable es que evite compartir su bebida, su cigarrillo, los cubiertos y los platos para prevenir un posible contagio.

3- Riesgo bajo de contagio

Ingresar a la vivienda de una persona infectada, en sí mismo, no representa mayor riesgo de contagio, según los CDC, independientemente de que el caso confirmado esté presente en el espacio físico. Este bajo riesgo aplica solo cuando no hay exposición a las lesiones de la piel del paciente y el resto de circunstancias que se han descrito en las categorías anteriores. Los infectólogos Jorge Panameño e Iván Solano Leiva, así como el epidemiólogo y experto en enfermedades tropicales, Alfonso Rosales, coinciden en que el riesgo de contraer la viruela símica en actividades cotidianas es bajo. “A no ser que ande con lesiones activas en lugares descubiertos como los brazos, las extremidades, la cara, sería bien difícil transmitir la enfermedad (en el transporte público); aunque también se puede transmitir por aire, tiene que ser en condiciones de extremo hacinamiento”, explica Panameño y añade que autoridades sanitarias internacionales aún no han reportado este tipo de circunstancias en contagios de la enfermedad.

Qué hacer si creo estar contagiado

1. El ministro de Salud, Francisco Alabi, instó ayer a buscar atención médica de inmediato ante la aparición de los primeros síntomas, en particular si se detectan lesiones en la piel.

2. Al confirmarse el contagio, debe aislarse durante 21 días. Si necesita trasladarse a un centro de salud, no use el transporte público, ni Uber ni taxi. Llame al 132 del MINSAL.

3. En caso que deba trasladarse con el 132, el MINSAL pide a las personas infectadas usar mascarilla y ropa que cubra las lesiones durante todo el trayecto hacia el centro de salud.

4. En casa, la familia debe limitar el número de personas que estarán en contacto con el paciente. De preferencia se debe asignar a una sola persona para que lo asista.