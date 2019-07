Virus del dengue: cómo prevenirlo, qué debe saber sobre el zancudo y qué hacer en caso de enfermar

En El Salvador, la cifra de pacientes con el virus de dengue grave se ha elevado a 2,200; mientras que alrededor de 8,893 casos febriles sospechosos están bajo observación, según los datos hasta la semana 28 del boletín epidemiológico del Ministerio de Salud (MINSAL). El incremento respecto al mismo período de 2018 es de 220%. Además, se están auditando nueve muertes por dengue, cinco de estas son de niños, dijo la institución esta semana.

Países vecinos como Honduras han reportado 54 muertes por dengue grave y ha decretado alerta nacional por la epidemia. En Guatemala, el períodico Prensa Libre dijo que 8,372 casos fueron identificados la semana pasada, entre graves y no graves. El Ministerio de Salud de dicho país advirtió que los casos continúan en aumento.



¿De dónde proviene este virus?

El virus del dengue lo transmite el zancudo hembra de la especie Aedes aegypti, también responsable de enfermedades como zika, chikunguña y la fiebre amarilla. Si en su casa tiene contenedores, recipientes de agua limpia, sucia, retenida, agua lluvia o de cualquier tipo, seguramente tiene también lugares aptos para la reproducción e incubación de este zancudo. Según el MINSAL, cada hembra tiene la capacidad de poner entre 2 mil y 3 mil huevos, durante todo su ciclo de vida (30 días), que después de diez días se convierten en zancudos adultos.

Cada hembra pone hasta 3 mil huevos en cualquier tipo de acumulación de agua. Imagen: MINSAL.

Un zancudo vive hasta 30 días. Imagen: MINSAL

Este zancudo se alimenta durante el día y los momentos en los que puede picarlo son durante el amanecer y atardecer, en un promedio de cuatro horas en cada una de estas fases del día.

Luego que el zancudo portador del virus ha infectado a una persona, los síntomas pueden presentarse después de 5 o 7 días. Hay dos variedades de la enfermedad que este puede transmitir: dengue clásico y grave (hemorrágico). El primero no suele presentar mayores complicaciones a la salud si es tratado debidamente.

Y el dengue hemorrágico, que es el más severo y la complicación del denfue, es causado por cuatro serotipos diferentes. Cuando la persona se recupera de la enfermedad adquiere inmunidad de por vida contra la cepa en particular que lo afectó, pero no de las otras tres. La titular del MINSAL, Ana Orellana Bendek, dijo que en el país circula la cepa 2, calificada como una de las más peligrosas. El dengue hemorrágico puede identificarse por sus tres fases: la fébril, fase crítica, que se considera grave llegando hasta ser mortal, y fase de recuperación.

Fase fébril (aguda: 2 a 7 días)

Fiebre alta

Deshidratación

Dolor corporal

Dolores de cabeza

Hemorragias menores (en algunos casos)

Fase crítica: primeros 3 a 7 días

Desaparición de fiebre

Hemorragias graves (si empeora)

Daño a órganos (si empeora)

Fase de recuperación

Mejoría del estado general

Se recupera el apetito

Si presenta algunos de los síntomas de la fase inicial o fébril, lo ideal es pasar consulta en la unidad de salud más cercana, no permita que se presenten los síntomas más graves. No se recomienda la automedicación, los antibióticos son inservibles ante el dengue ya que el origen de la enfermedad no es una bacteria.

En caso de desarrollar a su segunda fase, el dengue puede causar la muerte. Imagen: MINSAL

Prevenir, la mejor opción

No existe en la actualidad una vacuna para prevenir la infección por el virus del dengue. Las medidas de protección más eficaces contra la enfermedad son las que evitan las picaduras de zancudos. Por esta razón se recomienda:

No almacenar recipientes con agua o taparlos debidamente, ya que es el lugar idóneo para los criaderos de zancudos

Dormir con mosquitero

Desechar todos los objetos inservibles que puedan acumular agua

La prevención en el hogar es complementaria a la fumigación del MINSAL.

El MINSAL inició esta semana una campaña de cáracter "agresivo" contra el zancudo del dengue, zika y chikunguña que implica la fumigación en las comunidades, no obstante advierten que esta medida solo tiene efecto en el zancudo adulto, por lo que la prevención en el hogar es necesaria.

También, activó una alerta sanitaria junto con la Dirección de Protección en las áreas fronterizas con Honduras. Se está fumigando todo producto que entra por la frontera el Amatillo.

Personal de salud realiza campaña de fumigación en Nuevo Lourdes, municipio de Colón, con el objetivo de erradicar el zancudo transmisor de dengue, chikungunya y zika.



¡ No le demos alas al zancudo !

���� pic.twitter.com/TEKNBVqLTl — Ministerio de Salud (@minsalud) July 25, 2019

#ComunicadoDePrensa ���� || Gobierno inicia una campaña agresiva contra el zancudo transmisor del dengue �� pic.twitter.com/DiMf9ChNu7 — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@PrensaBukele) July 24, 2019