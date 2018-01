Visita casa a casa

El candidato por el FMLN para la alcaldía de Santa Tecla, Vicente Coto, y miembros del partido realizaron ayer una visita casa por casa en el barrio Belén, donde interactuó con los residentes del lugar para conocer sus necesidades e inquietudes.

El pasado lunes 8 de enero, Coto llegó a la CSJ a presentar una demanda para que se declare inconstitucional el cobro adicional que ha establecido la alcaldía por el servicio de videovigilancia.

En esa ocasión, el candidato del FMLN dijo que los habitantes pagan un impuesto disfrazado de tasa municipal. Dijo que la CSJ ha sentado un precedente de que una tasa no se puede cobrar si no se ha individualizado el servicio, y en este caso no existe una contraprestación definida para el cobro.