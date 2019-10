Vivienda congela cuotas de casas cercanas a cárcava

El Ministerio de Vivienda anunció ayer que congelará durante un año las cuotas hipotecarias que están pagando las familias que tienen sus casas situadas cerca de la gigantesca cárcava que se ha formado en la colonia Santa Lucía, en Ilopango.

La decisión fue tomada por la Junta de Gobernadores del Fondo Social para la Vivienda (FSV), que determinó que son 68 viviendas las que están afectadas de forma directa.

El plan del Gobierno, según comunicó el ministerio vía Twitter, no solo contempla que las familias no tengan que seguir cancelando la cuota mensual, sino también alquiler emergente, traslado de pertenencias y disponibilidad de casas recuperadas.

LA PRENSA GRÁFICA intentó obtener una entrevista con las autoridades del Ministerio de Vivienda para esclarecer algunos detalles del plan, pero no obtuvo ninguna respuesta por parte de su unidad de Comunicaciones.

No está claro, por ejemplo, si el alquiler emergente se refiere a la entrega de dinero en efectivo; de cuánto es el máximo en dólares del que dispondrán las familias para ese alquiler; o si se refiere a que el dinero que dejen de cancelar es el único del que dispondrán para pagar otra casa.

Tampoco hay claridad sobre la oferta de casas recuperadas, cuántas son las disponibles ni en qué zonas están situadas.

Tampoco fue especificado a cuánto asciende, en conjunto, el pago mensual por los créditos activos de estas 68 viviendas ni el monto total adeudado por las familias.

Tampoco fue explicado si después de los 12 meses los créditos seguirán siendo cobrados, aunque las casas estén inhabilitadas, puesto que el proceso para arreglar la cárcava requiere primero que acabe la estación lluviosa para comenzar a hacer los estudios pertinentes y después determinar qué obras son las más adecuadas y cuánto tiempo van a tomar ejecutarlas, según explicó el técnico de la Dirección General de Protección Civil José Hernández, quien ha sido destacado como el encargado de la zona y del albergue habilitado para los afectados en el centro escolar John F. Kennedy.

Las familias que habitaban en estas propiedades fueron desalojadas de forma definitiva desde el lunes pasado debido a que las fuertes lluvias de la baja presión que pasó por el país complicó la gravedad de la situación de la cárcava, porvocando más y más grandes deslizamientos de tierra.

Durante una visita que realizó este periódico al albergue, el miércoles anterior, las personas afectadas aseguraron que el mayor problema que estaban teniendo era precisamente encontrar una nueva casa donde vivir.

La preocupación de estas personas no solo radica en que no hay suficientes casas disponibles en alquiler cerca de la zona, sino que las que hay tienen precios elevados: una de las familias detalló que paga al Fondo $125, pero que hay personas aprovechadas que le han subido a los alquileres hasta $400. "Pero uno no tiene ni para una de $200", afirmó una madre de familia afectada.