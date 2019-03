Voces Vitales: Una ONG que trabaja en el empoderamiento económico de la mujer

Ya sean emprendedoras, aquellas que empiezan un pequeño negocio; o empresarias, las que ya tienen uno bien consolidado a micro, mediana o gran escala; o mujeres corporativas empleadas en la empresa privada que están desarrollando sus carreras profesionales en puestos de liderazgo con potencial de crecimiento, Voces Vitales las forma de manera técnica para que logren empoderamiento económico.

Uno de sus principales programas es la Red de Mujeres de Negocios, en la que están inmersas empresarias que incluso tienen empleados y manejan ventas de $50,000 anuales o más.

En esta red hay vínculos entre mujeres y entre ellas se apoyan, reciben talleres de mentoría para hacer crecer sus negocios.

"Nosotros no damos capitales semillas, les damos asistencias técnicas, formación, las capacitamos en programas para incubar y acelerar empresas, pero el tema aquí es que no se trata de cualquier empresa, sino de empresas lideradas por una mujer. Entonces, hay que tomar en cuenta la perspectiva de la mujer que está a la cabeza de la empresa y en eso hay muchos temas de autoestima, autoconfianza, comunicación asertiva y negociación que deben aprender a manejar", enfatizó Claudia Cruz, directora de la organización no gubernamental.

Voces Vitales también ha tenido programas de innovación digital, marketing digital, con fondos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Por ejemplo, las capacitan en "networking", una actividad socioeconómica en la que profesionales y emprendedores se reúnen para formar relaciones empresariales, crear y desarrollar oportunidades de negocio, compartir información y buscar clientes potenciales.

Entre las mujeres que atiende la organización hay quienes comienzan con accesorios de bisutería o alimentos, pero luego crecen con algo más. Las mujeres que están en la Red de Negocios, que son unas 300, tienen empresas de instalación de portones eléctricos o hay quienes están en la industria de la limpieza, salas de belleza, boutiques, fabricación de muebles de acero inoxidables, venta de máquinas de empaque industrial y floristerías, entre otras.

"Como organización no estamos adentrando en la era digital y estamos tratando de llevar nuestros servicios a plataformas digitales. Con FOMILENIO estamos trabajando currículas para formación y estamos viendo cómo llevarlas a un plano digital para poder llegar a más mujeres que tengan acceso a internet. Para nosotros la transformación a lo digital es bien importante", agregó Cruz.

Voces Vitales ha trabajado también con instituciones estatales y es parte de la mesa de trabajo del Consejo Nacional de Emprendimiento que va enfocado en el tema de educación.

Una de las experiencias que ha impactado a Cruz en su haber dentro de la organización son los testimonios de las mujeres cuando terminan de recibir alguna capacitación técnica o taller formativo, porque muchos de sus comentarios están relacionados con el primer empoderamiento que logran, que consiste en levantar su autoestima, reconocer sus potencialidades y animarse al empoderamiento económico.