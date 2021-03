Volverán a intentar aprobar la nueva ley del CSSP, este jueves

Luego de frustrarse en dos ocasiones su aprobación, la nueva ley del Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) volverá a intentar aprobarse esta semana, confirmaron diputados de la comisión de salud de la Asamblea.

Reynaldo Cardoza (PCN) lamentó los retrasos en la aprobación de la ley, sobre todo por las mejoras que, considera, significan para el CSSP. "Esta ley la hemos trabajado mucho (...) La ley que teníamos era obsoleta, con más de 60 años. La estamos actualizando. Ahora el CSSP va a tener potestad de cerrar establecimientos, de multar de verdad", agregó.

Una de las principales novedades es convertir al CSSP en una autonóma. Esto fue valorado por Elizabeth Gómez (FMLN), presidenta de la comisión como positivo. "Ya no va a ser adscrita al ministerio de Salud. Consideramos que no puede ser juez y parte el CSSP", apuntó Gómez, que recordó que el Consejo aseguró en su momento que no había supervisión sobre el funcionamiento del Hospital El Salvador.