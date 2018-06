“Voté por Cerén, pensé que iba a hacer más por el pueblo”

Yolanda Díaz espeta: “Son los mismos de siempre”. La expresión en su rostro es la de alguien que toma un trago de una bebida muy amarga. Una bebida que ha venido ingiriendo por décadas. Ella es una maestra jubilada. Ejerció su profesión en el sistema público por más de 30 años. A estos años agrega otra década en colegios privados.

Cuenta que marchó en 1968 en presión hacia el gobierno para que se concretara la reforma educativa de ese año. Ahora escucha al presidente hablar de la baja en homicidios y ella dice que siempre que pone las noticias hablan de homicidios. No es que vea muchas. Está cansada de la violencia y es preferible para ella ver una película. Pero por el momento solo escucha con atención al presidente y dispara que ella votó por Mauricio Funes y Sánchez Cerén por el cambio, el que nunca llegó, según ella.

Lo que sí llegó fue una gran decepción y su propio cambio. “Ahorita soy apolítica porque ya no creo en nadie. Y esa es mi opinión. Yo ya no creo en nadie. Todos los que llegan son lo mismo, nunca ven el bien del pueblo”. Tenga o no tenga razón, es su opinión. Es la opinión de una salvadoreña cualquiera. Y la palabra cualquiera no contiene la intención de desmérito, porque es como cualquiera que tuvo que trabajar toda su vida para sacar adelante a su familia.

“Yo lo mismo veo en homicidios. Cada día siempre hay homicidios en los medios. Yo les digo (a mis familiares) que hay que saber por dónde puede uno andar”.

La opinión de una ciudadana cualquiera que escucha a su presidente hablar sobre las pensiones y sus mejoras para los adultos mayores pero que recibe la misma pensión que no le alcanzaba para sobrevivir y que la empujó a seguir trabajando después de su jubilación. Es como cualquiera que escucha hablar de números que reflejan una reducción en la pobreza pero que no le constan. Es como cualquiera que tiene familiares en el norte del continente y sabe que no regresan al país por la inseguridad y la falta de empleo. Es como cualquiera que escucha sobre la disminución de la brecha social pero aún no le alcanza lo que gana.El discurso termina y ahora su rostro es inexpresivo, como si antes lo hubiese escuchado miles de veces.

Es el rostro de alguien quien acaba de oír a su presidente hablar de proyectos que ni conocía, obras que no ha visto, números que no le constan. —¿Qué le pareció el discurso? –le pregunto. —Excelente –me dice–, porque todo lo que dijo es positivo. Pero al final la maestra sentencia: “La realidad no la sabemos”.