Voto electrónico aumenta riesgo de manipulación: Acción Ciudadana sobre sufragio en el exterior

El presidente ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, manifestó su preocupación sobre la propuesta de Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, presentada el martes por Nuevas Ideas que contempla el voto e inscripción en el padrón por medios electrónicos, al considerar que representa un alto riesgo de manipulación.

Destacó que el voto electrónico presencial puede ser corroborado con el número de votantes en urna mediante un comprobante de votación que emiten las máquinas utilizadas; sin embargo, el voto electrónico hecho desde cualquier dispositivo "aumenta el riesgo de votación de personas no habilitadas" así como "que se manipule el universo de votos del exterior", mediante la programación de un algoritmo que, por ejemplo, "en lugar de que le marque diez votos le marque 100".

"Ya tuvimos ejemplos con el sistema en la elección de 2018", dijo sobre las irregularidades en la votación de diputados que luego fue corregida.

"Nos preocupa que no se puedan dar las condiciones de seguridad. Si se pueden dar, está bien que se implemente, pero si no se da esa garantía puede darse irregularidades en el proceso que van a afectar la confianza de los diferentes actores en el proceso electoral y eso es lo que no se necesita de cara a 2024", señaló.

En otro orden, mencionó que no es del todo cierto que la mayor parte de salvadoreños en el exterior hayan avalado el voto electrónico, sino que "han sido bases de Nuevas Ideas las que han dicho voto electrónico, pero no ha habido una consulta más amplia".

Anteriormente, el voto se realizó mediante correo por el cual llegaba una papeleta al elector.