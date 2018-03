Votos por presupuesto 2017 sujetos a reformas en proyecto de ley

Lee también

El FMLN está listo para dar sus votos, GANA también, según el diputado Mario Tenorio. Juntos hacen 42 votos, pero para aprobar el presupuesto se requieren 43. Un voto de oro es el que en teoría, porque en GANA todavía hay cierta incertidumbre de si todos concurrirán, falta para que los $4,957.8 millones que el Ministerio de Hacienda ha presupuestado para 2017 se aprueben.La negativa del PCN, PDC y de ARENA de apoyar el plan de gastos es lo que lo mantiene en vilo desde el año pasado.El jueves pasado, cuando se realizó la primera sesión plenaria del año, el PDC y el PCN le cerraron las puertas al Gobierno. La postura de ambos fue que no daban apoyo si no se incorporaban fondos para el escalafón de salud, la ley de veteranos, las pensiones del antiguo sistema (Seguro Social e INPEP), pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), el pago del subsidio de energía eléctrica y para las elecciones de 2018.Más de $400 millones suman todas las peticiones de ambos partidos. Un pronunciamiento público del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, en el que se comprometiera a modificar el presupuesto era en concreto lo que esperaban, especialmente en el marco conmemorativo de los Acuerdos de Paz.Lo que obtuvieron fue una respuesta dada el mismo jueves, cuando Sánchez Cerén calificó como “positivas” las peticiones y daba libertad a la Asamblea Legislativa de reorientar los fondos para financiar lo faltante.Sin embargo, el jefe de fracción del PCN, Mario Ponce, sostiene que no es responsabilidad de ellos: “No podemos hacer recortes de $400 millones al presupuesto actual para reorientarlos a otros porque sería irresponsable”.Aseguró también que la comisión de hacienda y especial del presupuesto, equipo encargado de dar el primer aval al proyecto de presupuesto, no se ha reunido para discutir el tema. Tampoco han recibido el llamado del gobierno central para hacerlo.“Hasta este día (ayer) quiero manifestarles que no ha existido convocatoria alguna para la comisión de hacienda, no ha existido una reunión con el ministro de Hacienda y con su equipo técnico porque esta es una decisión técnica; si vas a hacer recortes, no son recortes con criterio ideológico, tiene que ser técnico”, dijo Ponce. “Si no nos llaman, yo no voy a andarlos buscando, porque hicimos el planteamiento públicamente”, agregó.Ante esta falta de interés, el diputado aseguró con propiedad que su fracción legislativa no estaba pensando en dar los votos para la aprobación del presupuesto para 2017 hoy.Por su parte, el diputado del PDC Rodolfo Parker afirmó la postura que mostró junto al PCN: “La posición nuestra sigue siendo exactamente la misma que quedó plasmada en la propuesta. Nosotros estamos a la expectativa de revisar la letra de los textos porque si bien ya la voluntad del presidente que él acoge la propuesta del PDC y PCN pero necesitaríamos ver ya el proyecto de la ley general del presupuesto con esas rectificaciones. Eso no lo hemos revisado. Hasta que hayamos verificado que están contempladas satisfactoriamente las propuestas hechas por nosotros, que es una propuesta por escrito, hasta entonces estaremos dispuestos a dar los votos”.La incertidumbre de si ya se cuenta con 42 votos es generada porque en GANA hay una división desde la semana pasada.Por un lado, el diputado Mario Tenorio aseguró que los miembros del partido están listos para votar, pues confían en la palabra del Gobierno, pero no aclaró quién le da o de dónde surge la certeza de que cumplirá; por otro lado, el diputado presidente del congreso y vicepresidente de Campaña y Asuntos Estratégicos de GANA, Guillermo Gallegos, manifestó: “Hasta mañana (hoy) nosotros vamos a poder dar certeza de que en el dictamen la palabra del presidente se ha respetado y se ha recogido por parte de la presidencia de la comisión de hacienda, y es hasta entonces que nosotros podremos decir estamos listos (para votar)”.Por su parte, el partido ARENA dice que si se aprueba el presupuesto, como Consejo Ejecutivo Nacional, evalúa la posibilidad de acudir a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para interponer una demanda que declare inconstitucional el presupuesto de 2017.Que viole leyes vigentes es razón suficiente para el principal partido de oposición, y por ello considera esta idea si hoy en la sesión plenaria se aprueba.“Es bien difícil aprobar un presupuesto al cual le hace falta financiamiento a la ley de veteranos, le hace falta financiamiento al FODES, a las pensiones del IPSFA, a los pensionados de las AFP; es decir, es un presupuesto que no obedece a la realidad del país. Nosotros hemos acordado, como Consejo Ejecutivo Nacional, que de aprobarse el presupuesto con esta violación a las leyes, nosotros pondríamos un recursos de inconstitucionalidad porque no es posible que haya un presupuesto de $4,900 millones con $700 millones de desfinanciamiento”, aseguró el diputado tricolor René Portillo Cuadra.