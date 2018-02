“Voy a crear el WhatsApp del alcalde para la gente”: Antonio Murillo, candidato a alcalde de San Salvador por el FPS

Antonio Murillo es el candidato a la Alcaldía de San Salvador por el partido Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS). Murillo propone, entre otras cosas, convertir a San Salvador en una ciudad tecnológica, la creación de la primera Policía Preventiva Municipal (PPM) y quiere apostar por la educación como la principal solución para erradicar las pandillas.

¿Cuáles son sus principales propuestas para el municipio de San Salvador?

Las propuestas de mi plataforma priorizan la transparencia, porque la población no debe seguir pensando que el dinero se sigue robando. Mi administración adoptará el concepto de la adhocracia y no burocracia. Se trata de una administración horizontal.

¿Cómo lo hará?

Primero no existirá el partidismo. Esas preferencias de amigos, compadres y demás ya no. Yo propongo unirnos con universidades del municipio de San Salvador, que ellas nos proporcionen a los mejores estudiantes para que formen parte del equipo de trabajo del alcalde. Mi equipo de confianza no será de mi mismo partido, sino de personas que están fuera del partido, que sean personas preparadas de las universidades.

¿Explique propuestas más concretas que ayudarían al municipio?

San Salvador para el futuro es parte de mis propuestas. Y es que voy a crear el Primer Instituto Tecnológico Municipal. Mi objetivo es construir tres: uno, para las personas de escasos recursos; otro, para los hijos de los empleados de la Alcaldía de San Salvador; y el tercero, para los hijos de los vendedores por cuenta propia... Con estos, vamos a tener una capital más desarrollada. Además, voy a crear el WhatsApp del alcalde para la gente, para que escriban y digan: “Señor alcalde tenemos una necesidad” y sí, si se puede contestarle a todos.

¿Cómo los va a financiar?

En esos si hay que invertir, pero cómo una alcaldía que recibe $135,000 millones al año... ¿Cómo no va a poder una alcaldía con $135,000 millones de , apostarle a la educación? Eso sería inconcebible pensarlo. ¡Claro que se puede! Lo que pasa es que no han querido apostarle a la educación, sino que se gasta en pura publicidad.

Estoy a favor de que se conviertan el municipio en una modernización digital y tecnológica. Por ejemplo, he propuesto que se cree un vagón llamado: El Vagón de la Tecnología. Similar al que se utiliza en otros países. Este vagón estará en los parques y tendrá en su interior computadoras para que la gente llegue a aprender sin ningún costo.

Pero los Institutos Tecnológicos Municipales necesitan financiamiento…

En esos si hay que invertir, pero cómo una alcaldía que recibe 135 mil millones de dólares al año ¿no va a poder invertir en un centro tecnológico municipal? Si yo conozco gente que ha puesto colegios de la nada, con mucho esfuerzo, con deudas y ahora son colegios prósperos, ¿ cómo no va a poder una alcaldía con 135 mil millones de dólares, apostarle a la educación? Eso sería inconcebible pensarlo. ¡Claro que se puede! Lo que pasa es que no han querido apostarle a la educación, sino que se gasta en pura publicidad.

¿Cuáles son sus propuestas sobre el tema de seguridad?

A través de mi tercer eje de propuesta: Seguridad Social. Yo estoy de acuerdo en que la seguridad pública debe desarrollarse a base de cámaras, aquellas que tengan reconocimiento facial para identificar al delincuente. Pero hay que ser honestos, hay que ver cómo están las finanzas, esto no vale 5 centavos, vale millones de dólares. Por otra parte, es necesario la creación de una nueva Policía Preventiva Municipal (PPM). Por supuesto, esta no puede crearse así por así. Es necesaria llevarla a la Asamblea Legislativa. Yo le he dicho al Licenciado Óscar Lemus, que va como candidato a diputado por San Salvador de mi partido, que por favor, ya estando él en la Asamblea Legislativa, se comprometa a incorporar una pieza de correspondencia para que se pueda crear la PPM, porque es en la Asamblea Legislativa donde se puede hacer esto .

El reordenamiento del centro de San Salvador no termina de concretizarse, ¿ha considerado planes para su restructuración?

Empezaré por el rescate integral del centro histórico. Para ello propongo que el mercado que está, en lo que ahora es el parque Hula Hula, he propuesto que ahí se haga un mercado que tenga dos subterráneo, que exista una primera y segunda planta para los negocios de los vendedores, aquellos que queremos sacar de la calle e incorporarlos al mercado. La tercera planta pueda servir exclusivamente para el desarrollo de todos los vendedores que tienen hijos ahí y que sean cuidados en una guardería. También que existan áreas de música, tecnología, inglés y más.

¿Cómo ve sus posibilidades frente otros candidatos políticos que, aparentemente, tienen mayor peso...(interrumpe)?

Pero tal vez peso porque tienen mayor grasa y peso en cuanto a falta inteligencia. No hay candidato de mayor peso. De los candidatos que van por la alcaldía de San Salvador, el que tiene un desarrollo intelectual mayor que todos se llama: Antonio Murillo y no porque me la crea, sino porque me he desarrollado en otros niveles en donde entiendo el desarrollo que necesita una cuidad. Los otros tienen mayor dinero para hacerse publicidad. Cuando hasta el más tonto se hace publicidad, hasta los tuertos son presidentes.

ANTONIO MURILLO

Cargo:

Candidato a alcalde con FPS.

Formación:

Licenciatura en Administración de Empresas, con Maestría en Administración Pastoral y Doctorado en Teología Pastoral