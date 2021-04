Vuelta al arte en pandemia

Entrar y caminar por cada uno de los espacios y veredas de la casa del pintor salvadoreño Miguel Ángel Ramírez, en el municipio de Panchimalco, significa respirar arte y cultura. Ahí más de 80 niños, niñas y adolescentes que se forman en los diferentes talleres deslumbran no solo con las obras de arte que pueden crear con sus pequeñas manos, sino también con la grandeza de su conocimiento sobre el arte.

Niños como Rocío, Rubén, Daniel y los 80 restantes, aparte de recibir los talleres, hablan con mucho conocimiento de sus artistas favoritos, no sólo porque su maestro Miguel Ángel se los deja de tarea, sino porque les apasiona conocer cada día más de los artistas famosos, que han dejado un gran legado en la humanidad en temas de arte, cultura y literatura. "Siempre estamos provocando a que el niño lea, lea y lea", afirmó Miguel Ángel.

Las puertas de la casa de Miguel Ángel Ramírez se abrieron recientemente porque cerró las instalaciones de la fundación que lleva su nombre a causa de la pandemia. Sin embargo, no dejó de enseñar a sus alumnos mediante las clases virtuales. "El año pasado se pintó desde casa, para saber cómo los niños vivían esa realidad. Básicamente siempre hemos estado conectados con ellos y sus familias, en esta nueva apertura, trabajamos siempre en los diferentes talleres", aseguró el pintor.

Dentro de los talleres que imparten están: dibujo y pintura, escultura y modelado en barro, fotografía, recitales de música y poesía. "Estamos contentos porque nuestros niños tienen mucha vocación para el tema artístico", añadió.

La fundación Miguel Ángel Ramírez es una institución que tiene su origen en el trabajo realizado por el artista salvadoreño desde los Acuerdos de Paz de 1992. El pintor nacido en el municipio de Santo Tomás, en 1960, realizó sus estudios en el Centro Nacional de Artes (CENAR) y Talleres de artes plásticas en la Universidad de El Salvador (UES).

"Desde mi formación en 1982, desde ese momento, aunque no entendía muy bien mi inserción en la sociedad, hubo muchos trabajos de campo en las zonas periféricas de la ciudad de San Salvador y ahí entendí la parte más interesante del arte, que es la labor educadora y sensibilizadora. Hacer clic con una sociedad que no ha tenido vínculos con el arte. No me percataba, para mi eran unos talleres, unas convivencias básicas, pero fue ahí donde inició todo", dijo Miguel Ángel.

En los años noventa fundó en Panchimalco la escuela de artes Casa Taller Encuentros, con el propósito de impulsar y promover el arte pictórico en El Salvador y sobre todo apoyar a la niñez y adolescencia del municipio.

Y en 2019 nació la fundación como una organización sin fines de lucro que fue creada para promover el arte y la cultura como herramientas para la construcción de sus proyectos de vida, bajo el eslogan "Colores para la Humanidad".

"Hemos dado paso a un marco legal para que sea fundación. Hoy es un taller más establecido, con mayores recursos, con espacios más lúdicos y recreativos para crear arte, enseñar es la razón de ser de nuestra fundación", aseguró el pintor.

En la fundación hay todo un equipo de trabajo que hace posible transmitir conocimiento a sus alumnos. "Lo más importante del proyecto es que todos vibramos en eso, hemos tenido incidencia con instituciones internacionales, bajo los mismos conceptos creativos y de convivencia", indicó.

Aseguró que uno de los logros más importantes de la fundación es ver cómo las personas que pasaron por la casa de Miguel Ángel Ramírez están haciendo estudios académicos de mucho rigor en otros países y que ponen en alto el nombre de El Salvador.

"Compartir mi conocimiento yo lo veo como una responsabilidad ciudadana. Creo firmemente que cada ciudadano de este país tiene la obligación de hacer algo por el bienestar de sí mismo y de su colonia, pasaje, cantón, caserío, etcétera. Estar en Panchimalco y ver que hay una manera bien auténtica de ser salvadoreño, eso me motiva más y, a pesar de las lecturas de violencia que pueda haber, hay muchas cosas más positivas", detalló el artista condecorado por el Gobierno de Chile con la orden "Gabriela Mistral".

Auguró que para este año tienen muchas exposiciones y conferencias magistrales por realizar, con diferentes artistas que han sido emblemas de cultura plástica en el país, con el objetivo que los estudiantes conozcan a sus antecesores y que puedan dialogar con ellos como normalmente no lo harían.

"Expreso un profundo agradecimiento a todos los amigos artistas que han venido, a amigos de empresas que nos han dado su apoyo, que han tocado la vida de muchos jóvenes. Hay jóvenes que están haciendo arte hoy para el país, no decimos que somos los precursores, pero por lo menos les dimos el abecedario para que iniciaran procesos", agregó el artista.