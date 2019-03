Vuelven a colapsar las tuberías en mercado

Los vendedores que ofrecen sus productos en el mercado regional de Usulután se quejaron del nulo mantenimiento que le da la alcaldía al lugar, lo que, según ellos, provoca que no obtengan las ganancias esperadas por la ausencia de clientes.

"La gente no entra acá a comprar, se quedan mejor afuera, ya que les sale más fácil y acá a veces hay malos olores porque no le dan mantenimiento al mercado", expresó una vendedora.

En el mercado regional los comerciantes ofrecen diversos productos, pero en su mayoría venden alimentos como carnes, pollo y mariscos, lo que hace más necesario el aseo en el lugar.

Los vendedores se quejan de que el problema no es reciente y que ninguna de las administraciones municipales anteriores se ha preocupado por mejorarles las condiciones del lugar, por lo que aseguraron es urgente la ejecución de un proyecto completo para reparar las tuberías y otros problemas.

"Las tuberías ya no funcionan, tengo años de vender acá y ningún alcalde se ha preocupado por nosotros. Cuando esas tuberías colapsan aquí no se aguanta el mal olor, imagínese como pasamos ese día, no es justo", se quejó Candelaria Guevara, quien ofrece pescados.

Consideró que el dinero que se invirtió en construir el mercado N.º 5 (ubicado en la colonia Leiva, alejado de la zona comercial) la alcaldía lo hubiera destinado para mejorar las instalaciones de los mercados existentes.

Otras de las quejas de los vendedores es que trasladaron la oficina del administrador del mercado hacia el palacio municipal, por lo que señalan que no hay alguien inmediato a quien informarle de los problemas y necesidades en el centro de abastos.