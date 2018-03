Vuelven a protesta y piden reinstalo

Lee también

Una nueva jornada de protestas se vivió ayer por la mañana por parte del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Santa Ana (SITRAMSA), exigiendo la reinstalación de una mesa de diálogo con el concejo municipal, encabezada por el alcalde Mario Moreira, además de retirar la demanda que se interpuso en contra de más de 80 trabajadores que fueron separados de sus cargos semanas atrás por parte de la comuna, a causa de otra protesta que paralizó varias oficinas y dependencias.José Armando Linares Ponce, secretario de SITRAMSA, explicó que debido al proceso que la administración municipal inició en el Juzgado de lo Laboral de Santa Ana el mes pasado, a muchos de los empleados que apoyaron la suspensión de labores que se daba en ese momento se les aplicó un descuento salarial que afectó en gran manera la economía de las familias.“Muchos recibieron apenas $0.50, otros solamente $0.10, por lo que exigimos que se reinstale a los trabajadores afectados con esta medida. Exigimos una mesa de negociación seria”, comentó el sindicalista.Roberto Gómez Arias, secretario general del sindicato del Ministerio de Hacienda, también llegó a apoyar la actividad y manifestó que debido a que el Tribunal de lo Laboral de Santa Ana aún no se ha pronunciado respecto de la demanda que interpuso la comuna, los trabajadores se encuentran en una incertidumbre jurídica, por lo que también demandan una rápida resolución del caso.“Suponemos que debido a la alta carga laboral que tiene este tribunal aún no se pronuncia respecto de la demanda que ha interpuesto parte del concejo municipal en contra de más de 80 trabajadores y los dirigentes sindicales de SITRAMSA, pero sí es urgente que se determine el futuro de estas personas que aún son empleados municipales”, dijo Gómez Arias.El pasado 14 de febrero el alcalde Mario Moreira informó que se había comenzado el proceso en el Juzgado Laboral para sancionar y despedir a 51 empleados, de los cuales 11 son miembros del sindicato, además de 40 afiliados que apoyaron el paro de labores que afectó a varias dependencias.Para el secretario del sindicato del Ministerio de Hacienda, el alcalde santaneco sobrepasó la autoridad que da la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, y no se ha seguido el debido proceso para sancionar a los sindicalistas y los afiliados.Explicó que si la resolución del Juzgado de lo Laboral no es de beneficio para sus intereses, interpondrán algún tipo de amparo, al mismo tiempo que exigirán que los trabajadores sean reinstalados y sus salarios cancelados en la totalidad.Se intentó conocer la opinión de alguna autoridad de la municipalidad, pero se informó que el alcalde Moreira no se encontraba en el edificio y que solamente él podría brindar la postura de la comuna frente a esta nueva jornada de protestas y demandas.