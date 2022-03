WOLA: “El estado de emergencia contradice normas internacionales de derechos humanos”

El régimen de excepción aprobado por la Asamblea oficialista, a petición del gobierno de Nayib Bukele, es contradictorio con normas internacionales de Derechos Humanos y representa un nivel grave de amenaza, consideró la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), en un comunicado hecho público esta tarde.

En él, WOLA apunta que el estado de emergencia aprobado no se apega a estándares internacionales de Derechos Humanos que El Salvador se ha comprometido a respetar. “El decreto aprobado suspende garantías que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala como derechos que no pueden ser suspendidos en un estado de excepción, tales como el derecho a un debido proceso y el derecho a la defensa”, señala WOLA, que también asegura que suspender la no inviolabilidad de las comunicaciones representa un riesgo dadas las denuncias de espionaje contra periodistas y organizaciones de la sociedad civil que pesan sobre el Estado salvadoreño.

Además, la organización señala que los estados de emergencia deben preservar el orden constitucional, y no usarlos para menoscabo de derechos y para que el Estado y sus agentes actúen de forma arbitraria y a discreción. “La posición del gobierno salvadoreño antes, durante y después del brote de violencia demuestra un nivel grave de amenaza –sancionada por el estado– al respeto de los derechos humanos, la seguridad ciudadana y al estado de derecho salvadoreño”, insiste el comunicado.

“WOLA se solidariza con las víctimas de la violencia y reitera que todas las personas que habitan y transitan el territorio salvadoreño tienen derecho a la protección de su vida e integridad física y que el deber del Estado es garantizar dicha protección a través de medidas que respeten el marco democrático y los principios fundamentales de derechos humanos”, finaliza WOLA en su pronunciamiento.