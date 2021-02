Washington y Nayib Bukele: del encanto al rechazo

La primera vez que Nayib Bukele llegó a la capital de Estados Unidos, ya en su calidad de presidente electo de El Salvador, desplegó sus encantos como orador en espacios cortos y llevó a los salones en los que estuvo el atractivo —su "charm"— que empezaba a hacerse legendario en redes sociales. Bukele fue, en la primavera de 2019, un éxito en Washington.

Aquella vez los demócratas y republicanos con quienes se reunió en el Congreso, así como algunos tanques de pensamiento, no dudaron en ofrecerle su cooperación en la agenda bilateral, un tanto mancillada entonces por la retórica de Donald Trump, la falta de atención del legislativo estadounidense y la irrelevancia de la representación diplomática del gobierno saliente de Salvador Sánchez Cerén en Washington.

En el último mes, LA PRENSA GRÁFICA habló con un asesor del Departamento de Defensa, dos asistentes legislativos, dos funcionarios de la administración Biden y media docena de representantes de organizaciones civiles y tanques de pensamiento estadounidenses sobre la evolución de la perspectiva que Washington tiene de Nayib Bukele y su presidencia. Todos accedieron a conversar con la condición de que no se les citara por nombre por no estar autorizados a hacer comentarios en público.

El encanto de Bukele se ha ido apagando. Hoy, casi dos años después de aquella gira, el desencanto de Washington se ha convertido en franca sospecha, reproche o, en algunos casos, rechazo. Lo que había empezado tan bien en marzo de 2019, con una gira organizada en buena medida desde la embajada estadounidense que llevó a Bukele a reunirse con funcionarios de más alto nivel del Departamento de Estado en temas latinoamericanos y a pronunciar un discurso en la Heritage Foundation, se fue descarrilando de a poco, al punto de que en un segundo intento de tener reuniones de alto nivel, ya con Joe Biden en la Casa Blanca, ningún funcionario de la nueva administración se quiso reunir con él.

El rechazo tiene que ver, sí, con la salida de Donald Trump, pero la imagen del salvadoreño había empezado a deteriorarse antes, incluso entre los republicanos.

El asunto se empezó a torcer cuando Bukele, a pesar de la promesa que había hecho a la entonces embajadora estadounidense Jean Manes de revisar las relaciones diplomáticas con China, abiertas por el gobierno efemelenista en detrimento del vínculo con Taiwán, decidió seguir de la mano con Pekín, según confirmaron a LA PRENSA GRÁFICA un asesor externo del Departamento de Defensa en Washington y dos asistentes de alto rango en la Cámara de Representantes.

En el primer viaje, el presidente electo repitió que revisaría la relación diplomática con China, lo que fue celebrado en los pasillos del conservadurismo estadounidense. "Bukele está enviando señales positivas en política exterior... Intenta revisar la decisión de su predecesor de dejar de reconocer en Taiwán un viejo aliado en favor de la República Popular de China", escribió Ana Rosa Quintana, analista senior para América Latina de la Heritage.

En diciembre de 2019, Bukele viajó a Pekín en visita oficial. "El tema de China está en discusión constante, el acceso que Pekín quiere en la región a puertos y comercios... es algo que preocupa a demócratas y republicanos", dijo uno de los asesores legislativos consultados.

No hubo revisión de las relaciones y eso tuvo un costo. "Las primeras reuniones en Washington fueron amigables, pero el tema chino empezó a lastimarlo y a crear desencanto", dice un asesor del Pentágono que tuvo acceso a lo discutido en las reuniones de Bukele con funcionarios estadounidenses en marzo de 2019.

China fue el comienzo. Luego vino el 9 de febrero de 2020.

El 9F y los Acuerdos de Paz

Ronald Johnson, el embajador de Donald Trump en San Salvador, solía aparecer en los momentos más críticos para la administración Bukele. Uno de los espaldarazos más importantes ocurrió alrededor de los hechos del 9 de febrero, cuando el presidente entró al Palacio Legislativo acompañado de soldados y policías para exigir la aprobación de un préstamo.

Johnson no solo intentó bajar la tensión política con mensajes públicos, sino que, de acuerdo con una investigación de El Faro, formó parte de las reuniones internas que Bukele tuvo con su círculo de confianza para afrontar las crisis.

En Washington, sin embargo, el escepticismo llegaba a un punto alto, no solo respecto a Bukele, sino también a Johnson. Cinco días después de la irrupción a la Asamblea, 12 congresistas demócratas de la cámara baja enviaron una carta a Mike Pompeo, entonces secretario de Estado, en la que mostraban preocupación por El Salvador y ubicaban a Bukele en el grupo de mandatarios con tendencias antidemocráticas. "Este incidente es solo el último ejemplo de crecientes demostraciones de fuerza militar por parte de líderes en Centro y Suramérica", escribieron.

Entre los firmantes estaban James P. McGovern, el congresista de Massachusetts que tiene a El Salvador en la agenda desde que investigó la masacre de la UCA en 1989, y que es una de las voces más influyentes sobre el país en el Capitolio desde hace tres décadas, e Ilahn Omar, la representante de Minnesota, que es una de las nuevas estrellas del ala más progresista del partido demócrata.

"Con la toma a la Asamblea Bukele perdió al ala más liberal del Partido Demócrata", sentencia un asistente legislativo cercano a la oficina de McGovern.

La preocupación por lo que desde entonces se empezó a calificar como tendencias autoritarias del presidente salvadoreño se extendió en los meses siguientes a otras redes del Partido Demócrata, incluido el grupo de exfuncionarios de la presidencia de Barack Obama cercanos a la candidatura de Biden, entre ellos Maricarmen Aponte, exembajadora en San Salvador.

Para agosto de 2020, una asesora de Biden que ahora es parte del "staff" cercano al presidente en la Casa Blanca, ya mostraba preocupación por Bukele y delineaba la posición de una eventual administración demócrata. "Bukele está tomando posiciones que son problemáticas... parece que quiere caminar a una realidad donde el ejecutivo es todopoderoso... La película de acumulación de poder en América Latina ya la vimos muchas veces y nunca termina bien", dijo entonces.

Posteriores posicionamientos públicos del presidente terminaron de emproblemarlo con los demócratas, sobre todo los que hizo de desprecio a los Acuerdos de Paz de 1992.

"Quizá lo que los funcionarios de Bukele no alcanzan a entender es que en Washington pesan mucho, entre los legisladores que llevan las riendas en los temas centroamericanos, los símbolos. No puedes disminuir los Acuerdos de Paz o El Mozote y esperar que no pase nada", dice el asesor del Pentágono en alusión a la narrativa del presidente que ha calificado el pacto político que terminó la guerra salvadoreña como una farsa.