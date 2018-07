Wilfredo Salgado: "Si Nayib Bukele se hubiera inscrito en tiempo yo no estaría opinando”

El exalcalde de San Miguel Wilfredo Salgado aseguró que en la inscripción de Nayib Bukele como precandidato presidencial de GANA existieron algunas irregularidades, como la hora de inscripción, y por esa razón, en esta entrevista concedida a LA PRENSA GRÁFICA, aseguró que estudiaba interponer un aviso ante la Fiscalía General de la República, algo que finalmente realizó por la tarde, momento en el que también denunció que "a Nayib le han dado el padrón de afiliados de GANA y que están llamándolos para que voten por el exalcalde de San Salvador".

Sí él se hubiese inscrito en el tiempo reglamentario que dio el partido yo no tendría que estar opinando nada porque el proceso es abierto a cualquier persona, pero se rumora muy fuerte, incluso hay pruebas y testigos, de que él se inscribió al siguiente día a las 10 de la mañana. De ser cierto eso él se inscribió extemporáneamente y eso no aplica. Pero si él lo hizo en tiempo vamos a las primarias y quien tenga el beneficio, la ayuda y el apoyo de las bases será candidato a presidente por GANA.

El diputado Gallegos dice que tiene las pruebas y testigos de que se inscribió fuera de tiempo.

Es que la inscripción era aquí y lo hizo en otro lado y lo hizo en otra fecha pues no es favorable para él.

Estamos analizando el caso y la manera en la que vamos a proceder. (Por la tarde presentó el aviso a la Fiscalía).

Prevía que él se hubiese inscrito en tiempo, porque el proceso estaba para todo el mundo.

A la sede del partido no vino nadie que fuera Nayib Bukele a inscribirse y eso es sospechoso porque así como es él, no da un paso si no va con el montón de gente que vaya celebrándole. Por qué hace este último paso tan importante en secreto. A mí me despierta muchísimas sospechas.

La única diferencia es que hoy tenemos que participar ambos en una elección primaria y ya ahí el que saque más votos será el candidato. Por lo demás yo tengo la misma aspiración.

Vamos a votar dentro de las bases de GANA y como en todos lugares unos apoyan a uno y otros a otros, pero esto es una elección.

La mitad más uno me están apoyando. Entre hoy (ayer) y mañana (hoy) voy a salir a recorrer el territorio y así buscar el apoyo del resto de las bases.

Lo voy a probar el día de las elecciones. Si han modificado el padrón para favorecer a los que van apoyar a él (Bukele), porque hay un par de personas que lo están apoyando, y si desmejoran el padrón para los que me están apoyando a mí, porque podrían hacerlo. Eso se da en los partidos.

Toda elección de primarias en todos los países del mundo, siempre quedan divisiones y fracciones, pero no puedo medir si las condiciones en las que se dio la inscripción de él quiebran al partido. Después de las elecciones siempre queda una división.

Se corre ese riesgo de que por ejemplo la fracción legislativa se parta en dos grupos. Es algo que puede pasar siempre que hay primarias con más de un candidato y GANA está corriendo el riesgo.

Solo diré que es un rumor falso. Will Salgado va a participar en la elección interna del partido.