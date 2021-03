Will Salgado se proclama ganador en San Miguel

Luego de conocer los resultados del escrutinio preliminar que lo posicionan como el nuevo alcalde electo del municipio de San Miguel, Wilfredo Salgado, candidato por la coalición GANA-Nuevas Ideas, dijo sentirse agradecido con el pueblo migueleño por el apoyo recibido en las urnas.

También se refirió al logró del partido Nuevas Ideas a nivel nacional, una situación que él había planteado a su partido GANA, según dijo, desde tiempo atrás, y que derivó que no lo apoyaran en su campaña política, pues esta fue orientada bajo la imagen del partido Nuevas Ideas, con que emprendió coalición.

"En mi partido en un momento se resintieron conmigo, de hecho no me dieron ni un dólar para la campaña, por molestos, porque yo estaba haciendo mucha campaña con la ‘N’ para mí y los entiendo y los disculpo, el problema es que yo, ya había perdido dos veces y ellos ni el pésame me daban, y yo tenía que ver de qué manera ganaba la alcaldía", dijo Salgado.

De igual manera se refirió al proceso de elecciones, el cual pensaba en un primer momento sería violento, debido a la postura planteada por algunos partidos políticos, sin embargo, aseguró que esto no fue así y todo transcurrió con normalidad, según manifestó.

"Yo presentía que iba a ser más violento, pero no fue ni la mitad de lo que esperaba, me esperaba mucha violencia, porque el partido FMLN, sabía que andaba 12 a 14 puntos abajo, aunque el alcalde buscaba aparentar lo contario y admiro el optimismo de él, porque nunca lo vi cabizbajo, a pesar de ello", manifestó.

Afirmó que por el momento se ha planteado diferentes proyectos para la perla oriental, sin embargo, para iniciarlos, primero ha planificado mejorar el balance financiero de la comuna, pues afirmó que el actual edil le heredará un déficit de $10,000,000, el cual debe solventar a la mayor brevedad.

"Será bien difícil, porque primero, hay que arreglar las finanzas de la alcaldía, yo no puedo seguir trabajando, arrastrando ese mismo déficit, tengo que nivelarlo", aseveró.

Detalló que se ha reunido en dos ocasiones con el presidente de la República, Nayib Bukele, a quien ha solicitado la construcción de un paso a doble nivel, en el redondel de Los Leones, para que los migueleños puedan salir de la ciudad de forma aérea y los que viajan del departamento de La Unión, puedan entrar con mayor fluidez a la ciudad migueleña.

Hasta el cierre de esta nota, el TSE informaba en su escrutinio preliminar que con un total del 92.38% de las actas procesadas , Wilfredo Salgado había recibido un cantidad de 32,182 votos, frente a Miguel Pereira , del partido FMLN; que registraba 26,213 votos.

Salgado vuelve a la silla edilicia luego de dos periodos consecutivos de Miguel Pereira, del FMLN, al frente de la alcaldía de San Miguel.