Will Salgado debe pagar multa de hasta $5,714.29 por campaña anticipada

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) falló en contra del ex alcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado, al encontrarlo culpable de haber violado el artículo 175 del Código Electoral, que hace alusión a la prohibición de la difusión de "propaganda electoral anticipada".

En este caso, Salgado habría incurrido en una falta electoral al difundir imágenes y textos en programas emitidos en un canal migueleño durante el periodo comprendido del 15 de noviembre al 10 diciembre de 2017.

En esa fecha el TSE aún no había autorizado realizar campaña electoral a favor de ningún candidato a alcalde o diputado.

"Este tribunal falla: Condénese por mayoría de este tribunal al ciudadano José Wilfredo Salgado García, por la comisión de la infracción administrativa presente en el artículo 175 del Código Electoral", indica el documento emitido por el TSE.

Foto LPG/Archivo

La falta en la que incurrió el ex alcalde migueleño tiene que ver con la transmisión de su imagen, la cual estaba acompañada de las siguientes frases: "Ganamos todos: Will Salgado", "Continuamos, Will Salgado".

El exjefe municipal se enfrenta al pago de una multa que oscila entre 10,000 a 50,000 colones, equivalentes a $1,142.86 y hasta $5,714.29.