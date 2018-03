Will Salgado vota y asegura que espera ganar con "una buena diferencia de votos"

San Miguel, la tercera ciudad más poblada de El Salvador, elegirá hoy nuevo alcalde. Miguel Pereira, actual edil, busca permanecer en la silla edilicia por segundo período bajo la bandera del FMLN-CD. Por su parte, Will Salgado, candidato por GANA y quien estuvo cinco períodos frente a la comuna desde el año 2000, se ha trazado recuperar su puesto como alcalde de San Miguel.

En la contienda de la Perla de Oriente también compiten Javier Renderos, de ARENA; Orlando Ulloa, candidato del PDC; y Martín Zaldívar, por el PCN. Esta cabecera departamental se espera a más de 200,000 votantes para las elecciones de este día, según datos del TSE.

10:50 a.m. Miguel Pereira, candidato del FMLN-CD a la silla edilicia por la cabecera departamental de San Miguel, llegó a votar al Centro Escolar “Fe y Alegría”. Pereira, que busca un segundo periodo al frente de la silla edilicia, invitó en breves declaraciones a la prensa a toda la población a hacerse presente a votar. “Me siento muy contento porque San Miguel está venciendo la mentira, el pasado. Estamos listos para volver a trabajar por la ciudad”, declaró ante los medios de comunicación luego del sufragio.

9:30 a.m. Wilfredo Salgado, votó en el Complejo Educativo Aminta De Montiel en compañía de su hermano Dumas Salgado, candidato a diputado por el departamento de San Miguel. “Hay que superar el fraude saliendo a votar. Nuestra expectativa es ganar con una buena diferencia de votos”, expresó en el momento del sufragio. El ex alcalde también aprovechó el instante para saludar a los votantes, y no faltó una que otra broma: “Su sonrisa le delata su preferencia”, le dijo a una de las ciudadanas.

Foto: Fátima Membreño

Will Salgado llega acompañado de su hijo y de su hermano Numan a emitir su voto al Complejo Educativo Aminta de Montiel #SanMiguel. pic.twitter.com/VXVQRNtC8K — LPGDepartamentos (@LPGDptos) 4 de marzo de 2018

7:00 a.m. En el inicio de su jornada, Miguel Pereira, alcalde de San Miguel y candidato a la reelección,asiste a misa junto a su esposa esposa Ruby Cárdenas de Pereira.

Foto cortesía de Alcaldía de San Miguel