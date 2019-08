Wilson, el joven agricultor que pinta y sueña ser arquitecto

Wilson Alexander Juárez Hernández es un joven campesino de 24 años, amante del arte. Elabora dibujos y retratos, sumado a la agricultura a la que desde pequeño se ha dedicado junto a su padre. Es originario del caserío El Tablón del cantón Agua Zarca en el municipio de Osicala, Morazán.

El talento que Wilson posee lo descubrió desde pequeño. Tenía seis años de edad cuando comenzó a dibujar y a interesarse por este arte. Sus primeros dibujos los elaboró en primer grado con algunos cuantos lapiceros que tenía a la mano. “Yo no fui a kínder, pero fue desde primer grado que empecé a dibujar”, cuenta.

Su teléfono, lapiceros, lápices graduados, una brocha, un difuminador, portaminas, una regla, papel higiénico, goma maleable, papel de acuarela y fabriano, son el conjunto perfecto de cada día para este joven artista, pues son los elementos que necesita para elaborar sus obras; pero, su mejor amigo en esto es su “teléfono celular”, debido a que por medio de este aparato electrónico se guía viendo fotografías.

El corredor de su casa es el lugar idóneo en el que se inspira para hacer los dibujos. El tiempo que se tarda para terminar un retrato depende con qué lo elabore. Por ejemplo, si es con lápiz son 10 horas, debido a los detalles que lleva; con lapicero lleva un lapso de 15 a 20 horas, por el grado de dificultad que es trabajar con ello.

“Hacer dibujos con lapiceros es complicado, porque uno tiene que hacerlo suavecito y con mucha paciencia, ya que si uno se pasa mucho hay que descartar el dibujo. O sea que si en algo me equivoqué lo eche a perder todo”, explicó Wilson.

Debido a la falta de los materiales requeridos para dibujar, Wilson ha tenido que acudir a lo que está a su alcance. Algunos dibujos están hechos únicamente con “lapiceros”; no obstante, un amigo que vio su situación le regaló lápices del 2B al 8B, con los cuales va perfeccionando sus obras.

“Me siento emocionado y agradecido con Dios por el don que le ha dado a mi hijo. Ahorita le estoy brindando el apoyo moral, porque económicamente no puedo”, expresó René Wilfredo Juárez Portillo, padre de Wilson.

Fue hasta hace cinco meses aproximadamente que empezó a sacar a flote el talento que lleva en sus venas.

¿Qué lo motivó a retratar?

La admiración que le tiene a artistas famosos fue lo que lo motivó a elaborar diferentes pinturas.

El primer dibujo que hizo fue el del actor Leonardo DiCaprio, con lápiz de grafito.

Ha retratado a personajes reconocidos como Albert Einstein, Mohamed Salah, Roman Reings de la lucha libre y Nayib Bukele.

La creatividad de este joven campesino ha llegado más allá de lo que imaginó. El talento artístico que posee ha traspasado fronteras.

uchas personas ya vieron sus trabajos realizados, por lo que le hicieron varios pedidos. “Tengo muchos encargos por hacer, la idea es hacerlos todos; aproximadamente son unos 25 a 30. Me han llamado de Honduras y me dicen que vienen hasta la frontera a traerlo, de México y de Estados Unidos”, contó.

“Pase de estar en la milpa, como descargador de camiones y estar durmiendo en la calle a estar en la tele”.

Mientras, Wilson dice sentirse muy feliz y satisfecho por el talento que posee, porque antes la gente no hablaba de él como hoy; así mismo por la oportunidad que le han brindado los diferentes medios de comunicación que han dado a conocer su trabajo, ya que era algo que nunca le había sucedido.

Sus estudios

Por falta de recursos económicos solo estudió hasta noveno grado, porque tenía que ayudarle a su padre a trabajar en el campo.

“Por ahorita no tenemos un salario y trabajo estable; días trabajamos en el campo y días no, a veces tenemos que migrar a la ciudad y nos vamos a trabajar, de manera que esa fue una de las causas por la cual Wilson ya no pudo seguir estudiando. Pero él tiene el deseo de continuar con sus estudios y ojalá hubiera personas de buenos corazones para que nos echen una manito, a lo mejor con una beca para que mi hijo pueda hacer sus sueños una realidad”, explicó René, padre de Wilson.

El joven ha tenido que llevar el estudio y trabajo a la vez para poder obtener su diploma de noveno grado, el cual sacó a distancia, donde aproximadamente hace unos tres meses atrás se realizó los exámenes finales: “gracias a Dios pasé todas las materias de una sola vez, ahorita solo estoy esperando que me entreguen el certificado”, añadió.

También desempeña otros trabajos

Wilson también se dedica a laborar en diferentes áreas. “A veces me sé ir a trabajar a San Miguel, en proyectos de construcción, cuando nos buscan aquí en las milpas, también como descargador de rastras y en ocasiones he tenido que dormir en la calle debajo de los camiones” relató.

Ya tuvo su primera exposición de cuadros como artista, la cual fue en la Casa de la Cultura de San Francisco Gotera y también hará una en Osicala este martes 27.

En un futuro Wilson, quien ha generado mucha aceptación en redes sociales por sus obras de arte, anhela continuar con sus estudios, pues desea seguir con el bachillerato y al finalizar este su mayor motivación es convertirse en un arquitecto, porque esta carrera ha sido la de sus sueños. Por ahora, sigue yendo a la milpa.