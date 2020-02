Xavi Zablah Bukele recibe apoyo de militancia

Durante el fin de semana, el candidato a la presidencia del Consejo Nacional de Nuevas Ideas, Xavi Zablah Bukele, se reunió con militantes de La Libertad y San Salvador, como parte de la gira nacional que realiza previo a las elecciones internas en la que elegirán autoridades partidarias el domingo 1 de marzo.

El domingo por la mañana, Zablah estuvo en una actividad que se desarrolló en San Tecla.

Según un comunicado, emitido por su equipo asistieron miembros de Nuevo Cuscatlán, Zaragoza, Comasagua, Sacacoyo, Talnique, San José Villanueva, Ciudad Arce, San Pablo Tacachico, San Juan Opico, Quezaltepeque, Huizúcar, Jayaque, Antiguo Cuscatlán y Colón.

"¡Aquí en La Libertad es donde se empezó a escribir la historia! Ustedes fueron los que hicieron posible la creación de Nuevas Ideas. El presidente (Nayib Bukele) y Dios lo saben", dijo Zablah Bukele.

Por la tarde, se reunió con más militantes en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO). Al evento asistieron personas de San Salvador, Soyapango, Ayutuxtepeque, Mejicanos, San Marcos, Santiago Texacuangos, Apopa, Santo Tomás, El Paisnal, Aguilares, Ilopango, Panchimalco, Cuscatancingo, Rosario de Mora, Nejapa, Ciudad Delgado, Guazapa y San Martín, indica el comunicado.

El candidato " instó a los asistentes a mantenerse unidos y no olvidar de dónde viene el partido, por qué han luchado y cuál es la esencia que ha hecho a Nuevas Ideas en poco más de año y medio".

Ayer, el candidato, mantuvo su gira por diversos departamentos y se reunió con militantes de La Paz a los que expresó que "no se nos olvide nunca de donde venimos, que no se nos olvide nunca por lo que hemos luchado, que no se nos olvide nunca que tenemos que seguir en el camino correcto".