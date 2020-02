Xavi Zablah, candidato a presidente de Nuevas Ideas, realizó gira en occidente y llamó a la unidad de correligionarios

Xavier Zablah, candidato a la presidencia de Nuevas Ideas, inició el sábado "una gira para transmitir su visión y el camino que debe seguir el partido" para las elecciones internas y los comicios electorales de 2021.

Zablah llegó por la mañana al unos 500 seguidores del municipio de Ahuachapán, mientras que por la tarde visitó a los miembros y simpatizantes del partido en Sonsonate.

En Ahuachapán el aspirante presidencial dejó claro que “lo único que importa acá no es la elección interna de Nuevas Ideas", sino "cómo ganaremos en 2021”.

Foto: Nuevas Ideas

Destacó que la “primera fuerza política del país”, Nuevas Ideas, requiere de "Dios, el pueblo y la estrategia” para salir victorioso dentro de un año.

“No perdamos a Dios de nuestro lado, no lo hagamos personal, no se trata de nosotros. No es quién es el mejor o quién ganará el cargo (...) Si nos organizamos, si nos comportamos, si no peleamos, si estamos juntos, no se imaginan las cosas lindas que podemos hacer por el país", recalcó.

Zablah fue enfático en señalar que el enemigo del partido no está en el partido, sino en la Asamblea Legislativa. “Somos medio millón de afiliados, el enemigo no está entre nosotros, está en la Asamblea Legislativa”, enfatizó.

Foto: Nuevas Ideas

Mientras que en Sonsonate también sostuvo el mismo discurso. Dijo que Dios ocupó de instrumento al pueblo salvadoreño y al presidente Nayib Bukele para formar el partido Nuevas Ideas.

La convocatoria en Sonsonate contó con gente que vino desde municipios como Juayúa, Armenia, Izalco, Nahuizalco, San Julián, Santa Catarina Masahuat, Acajutla, Nahulingo, San Antonio del Monte y Sonzacate.

A través de un comunicado de prensa, Zablah destacó que el presidente de la República tiene claro quienes, después de Dios, fueron los guerreros que lo acompañaron a la victoria.

“Son ustedes. Les cuento esto para que nunca se les olvide que esto es Nuevas Ideas. Nosotros tenemos lo más valioso que otros no tienen: el pueblo. Somos la primera fuerza política del país”, apuntó.

Foto: Nuevas Ideas

Durante su discurso, instó a los miembros del partido a cerrar filas y a aprender de lo que les ha funcionado para poder mantenerse como la primera fuerza política del país.

El aspirante presidencial dijo que el objetivo es “sacar a los mañosos” de la Asamblea en 2021, "luchar contra las injusticias, contra los alcaldes corruptos y contra los que no quieren aprobar el préstamo para el Plan Control Territorial".

“La mejor campaña que podemos tener para 2021 es hacer bien las cosas. Las escobas y las camisas no ganan campañas (...) No acabemos la oportunidad que nos ha dado Dios. Este es el momento para organizarnos y empezar a trabajar en todo el país”, sostuvo .

Para sus elecciones internas, el partido Nuevas Ideas cuenta con 2,636 candidatos a consejeros políticos municipales, 582 aspirantes a dirigir secretarías municipales y 78 aspirantes más para ocupar secretarías departamentales.