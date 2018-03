¿Y quiénes son los que más contaminan?

Lee también

"No vamos a decir sus nombres porque están colaborando. Al contrario, las vamos a presentar como socias", afirmó la titular del MARN, Lina Pohl, cuando se le pidió que nombrara a las principales empresas contaminadoras de las aguas superficiales del territorio nacional.Lo que no escondió es que son cinco las más denunciadas ën los alrededores del río Las Cañas; y que todas las que están aledañas al río Sucio, en el valle de San Andrés, son frecuentemente denunciadas al 919, la línea telefónica que recibe denuncias ambientales. Lo curioso, según la ministra, es que "los hoteles de playa no son muy denunciados y son unos grandes contaminadores que tiran todo al océano".La razón con la que justificó su silencio es porque aseguró que las cinco más contaminantes ya han firmado acuerdos en las que se comprometieron a construir plantas de tratamiento y dos de ellas ya están avanzadas en sus proyectos y las otras tres ya ingresaron sus estudios medioambientales al MARN para su respectiva autorización."Esperamos realmente tener muy buenos resultados. Pero en el momento en el que se salgan del cronograma vamos a acusarlas públicamente y esperaríamos que la ciudadanía dejara de consumir sus productos así sean muy gustados", acotó Pohl.