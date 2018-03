Ya es opcional el uso del estado viuda o divorciada

Lee también

Cuando entren en vigencia las reformas aprobadas ayer, las mujeres que no deseen usar en sus estados civiles “divorciada” o “viuda”, ya no tendrán que hacerlo. Los diputados de la Asamblea aprobaron la reforma al Código de Familia y la Ley del Nombre de la Persona Natural hecha en la comisión de la mujer.Tal como estaban las leyes, las mujeres y hombres que daban por terminado un matrimonio tenían que usar como estado familiar “divorciada” o “divorciado”, sin embargo, con la reforma hecha en la comisión de la mujer, esto ya no se usará. Tanto la mujer como el hombre que se divorcie pasará automáticamente a llevar como estado civil el de soltera (o).Esto se logró con las reformas al artículo número 22 de la Ley del Nombre de la Persona Natural y al artículo 186 del Código de Familia.En caso del Código de Familia, se establecía en los numerales 2.º, 3.º y 4.º cuándo se adquiría cualquiera de los tres estados familiares: soltera, viuda y divorciada, y de la misma forma en el caso de los hombres.El estado civil de viuda lo adquiere aquella persona “cuyo matrimonio se ha disuelto por la muerte de su cónyuge”. El numeral 3 del mismo artículo dice que el estado de divorciada, se da cuando “el matrimonio se ha disuelto por divorcio”, y en el numeral 4 se establece que es soltera “quien no ha contraído matrimonio o cuyo matrimonio ha sido anulado”.Cabe mencionar que en el caso de viuda o divorciada era de uso obligatorio, sin embargo, con la reforma se deja en libertad a la mujeres de decidir si tras la muerte de su esposo utiliza el estatus “viuda de”. La reforma deja la libertad de que pueda seguir usando el apellido de su esposo fallecido sin ese calificativo. Por ejemplo, si una mujer tiene actualmente apellidos López viuda de Hernández, ahora podría usar solo López, si así lo desea.Para la diputada Karla Hernández, del partido ARENA y quien reabrió el estudio del expediente que estaba en la Asamblea desde hace 10 años, con esto se salda “una deuda, sobre todo y mayoritariamente con muchas mujeres que se ven obligadas a utilizar ese calificativo que ha llegado incluso a estigmatizarlas”.Mientras tanto, el diputado Rodolfo Parker, quien promovió la iniciativa en marzo de 2007, con la aprobación de las reformas “se evitan tratos discriminatorios hacia la mujer”.“Si se ha roto el vínculo, por qué andar con el estatus de divorciado si debe ser soltero. Fue hace 10 años que se hizo la propuesta, y aunque da pena, se pone en evidencia la no tan eficiencia de nuestra Asamblea”, dijo Parker.