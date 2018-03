Ya fueron desplegados 23,000 policías para custodiar el material electoral

FOTO DE LA PRENSA/Cortesía

La Policía Nacional Civil (PNC) informó hoy que alrededor de 23 mil policías y 14 mil elementos de la Fuerza Armada (FAES) están brindando seguridad al material electoral en los diferentes centros de votación para mañana.

En el caso de San Salvador, serán 2 mil elementos policiales de la Delegación San Salvador Centro que estarán distribuidos en 50 centros de votación en del área metropolitana.

‘’La policía como garante de la seguridad en nuestro país, verificará que en los centros de votación no se permita el ingreso de personas armadas, en estado de ebriedad, no encender celulares al momento del sufragio y la no propaganda electoral dentro de estos lugares’’, informaron hoy las autoridades policiales en la Plaza El Trovador.

Policía atenta para recibir paquetes electorales en Gimnasio Nacional Adolfo Pineda de #SanSalvador l centro de votación para este domingo 4 de marzo, #elecciones2018 l #SeguridadElectoral pic.twitter.com/mXj90CJFrr — PNC El Salvador (@PNC_SV) 3 de marzo de 2018

El Inspector Jefe Omar Bonilla dijo hoy que los policías, además, se encargarán de verificar el cumplimiento a la ley seca.