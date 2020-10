“Ya hay plata para pagarle a los trabajadores de la Asamblea Legislativa”: Carolina Recinos

La comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, aseguró la mañana de este lunes que el Ejecutivo cuenta con fondos para empezar a pagar las obligaciones en la Asamblea Legislativa, priorizando los salarios de los empleados y las deudas con los proveedores.

Cerca de 2,200 de empleados del Órgano Legislativo no han recibido sus salarios de septiembre debido a que el Ejecutivo no ha entregado los fondos para esa y otras obligaciones en la Asamblea Legislativa. Hacienda ha argumentado no contar con los recursos para ello. El presidente Nayib Bukele se ha burlado de la situación diciendo que, para solventar la situación "pondremos un centro de acopio, para recolectar víveres, para los diputados de ARENAFRENTE".

Esta mañana, sin embargo, Recinos aseguró, durante la entrevista televisiva Frente a Frente, que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ya hizo una notificación de poder comenzar a pagar los salarios y proveedores “antes que otro pago en ese órgano de estado”. No especificó, sin embargo, cuándo se hará ese desembolso y los empleados empezarán a recibir sus salarios.

“El ministro de Hacienda ya giró una nota donde ha revisado la caja fiscal y hay fondos con los que pueda comenzar a pagar las obligaciones de la Asamblea Legislativa… No podemos saber cuánta va a ser la liquidez y cuánto va a ser la disponibilidad en los próximos días”, aseguró, pero agregó que el gobierno ya se encuentra en la disposición de comenzar a pagar.

Recinos se apegó al discurso que ha sostenido el Ejecutivo respecto a este tema diciendo que el impago no tiene que ver con revanchismos y formas de presión por parte del Gobierno, sino a que el país ha tenido un impacto muy fuerte en su economía a raíz de la pandemia. Hay que tener prioridades para ir pagando cosas, para defender la vida, dijo.

“Aquí no cabe la palabra capricho, aquí no cabe la palabra enfrentamiento sino realidades... Los ingresos del gobierno tienen que ser delicadamente orientados, y en este caso las prioridades están claras: salud, defensa, seguridad”, expresó.

La comisionada aprovechó para pedir a los diputados la aprobación de la asignación de los fondos que están pendientes. “Ellos (los diputados) tienen en sus manos una cantidad de recursos que no le pueden estar buscando más patas al gato cuando ya los decretos están librados”, dijo.

Recinos detalló que tienen pendientes de aprobación mil millones de dólares de un primer tramo que el gobierno gestionó a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Fondo Monetario y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Un segundo tramo pendiente de aprobar y asignar sería de dos mil millones de dólares, dijo.

“Hasta este momento, de todo lo que hemos gestionado, la Asamblea Legislativa, en una tercera ronda que es la asignación del presupuesto, solamente ha asignado $389 millones que son los del Fondo Monetario Internacional…y los $20 millones del Banco Mundial que han sido estrictamente para el tema de salud. Fuera de esos fondos, no tenemos ningún otro dinero que haya sido aprobado y asignado”, aseguró.

Minutos antes, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, quien participó en la misma entrevista, aseguró que el Órgano Legislativo únicamente tiene pendientes de aprobar tres préstamos que suman unos $400 millones.