Ya listo el borrador con reformas a Constitución de El Salvador: incluye moneda virtual y muerte digna ¿Qué más cambia, agrega y elimina?

El vicepresidente Félix Ulloa dijo esta mañana -en el programa con Diana Verónica y Tony- que hoy miércoles se terminó la elaboración del primer borrador del documento con las reformas a la Constitución de El Salvador, labor que encabeza en el equipo Ad Hoc.

Dijo que el documento será aprobado y se emitirá un acta por parte del comité, en la que constarán los votos disidentes de quienes no están de acuerdo con algunos aspectos.

Mencionó que esta semana será presentado el documento al cuerpo diplomático, la próxima semana a las universidades y luego a las organizaciones no gubernamentales (ONG), entre otros sectores.

Se han realizado 215 modificaciones, con 182 reformas puntuales a artículos, 147 de nuevo contenido, 35 con mejora en la reducción, 7 nuevos artículos, 8 sustituciones de artículos y 18 derogatorias. Además, plantea que las reformas en la Constitución sean armonizadas con la legislación correspondiente en un plazo de dos años después de su ratificación.

Esto significa, que, en caso de que las reformas sean aprobadas y ratificadas por dos Asambleas, las leyes en El Salvador deberán ser modificadas conforme a la nueva constitución, en los siguientes dos años.

Ulloa dijo que realizarán una fase de "validación" del borrador de reformas al presentarlo a los diferentes sectores, pero aclaró que es diferente a la participación abierta para todo el mundo que "duró bastante tiempo" y se tuvo "tres meses y medio para que todos presentaran propuestas".

"Ya no se puede dar marcha atrás para dar discusión, como si estuviéramos en noviembre del año pasado", dijo, sobre el documento elaborado. Agregó que "la discusión y debate se hace y se hará en la Asamblea Legislativa", que actualmente es mayoría oficialista.

El documento será presentado al presidente Nayib Bukele, que podría o no hacer cambios, y luego él lo llevaría a la Asamblea Legislativa el próximo 15 de septiembre para que diez diputados pongan la iniciativa, reiteró Ulloa.

Las reformas que incluye

1. Sobre reformas constitucionales

Uno de los cambios más relevantes que se buscarán es que las reformas a la Constitución ya no se hagan como actualmente es, a través de una aprobación en la Asamblea Legislativa y una ratificación de la siguiente.

La reforma establecería que la Constitución podrá cambiarse sin la ratificación de la segunda Asamblea, y en lugar de esta, un referéndum.

Es decir, que las siguientes reformas pasarían solamente por una aprobación en el órgano legislativo y luego una votación popular (referéndum).

2. Cambian 5 instituciones de controlaloría

Ulloa dijo que la nueva constitución que buscan llevaría un capítulo dedicado a cinco instituciones de control, de las cuales ya son incluidas dos.

Una de ellas es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Por otra parte, ya no habrá una institución llamada Corte de Cuentas de la República (CCR) sino que se creará la "Contraloría General de la Nación" como su equivalente y entre sus funciones estará lo que actualmente hace la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que quedaría eliminada.

Ulloa fue cuestionado sobre qué garantizaría que la nueva Contraloría General "tenga más dientes para fiscalizar el trabajo de servidores públicos e instituciones" que no tenga actualmente la Corte de Cuentas. Ulloa respondió que "ahora no es el problema de si tiene o no facultades, garras y dientes" sino que "son actitudes, son personas las que hacen las instituciones y garantizar eso sería muy aventurado". Dependerá de las personas que se nombren en los cargos, dijo.

Las otras tres instituciones que ya existen y subirían a "rango constitucional" son el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la Defensoría del Consumidor y el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).

Por la primera de ellas, el IAIP, el Gobierno ha sido señalado en reiteradas ocasiones por nombramientos ilegales, que se suman a las críticas por las reformas al reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública (IAIP) que han sido catalogadas como un retroceso al derecho de acceso a la información de los ciudadanos, así como las reformas a la LAIP pedidas a la Asamblea por Bukele, que incluyeron en principio que las declaraciones de probidad de los funcionarios fueran secretas.

Ulloa aseguró que con la inclusión de estas instituciones en la constitución, tendrían "autonomía financiera y administrativa" y que no serían "objeto de manipulaciones ni ostigamientos".

3. Se elimina la Sala de lo Constitucional y Probidad de Corte Suprema

Otro de los cambios que el Gobierno busca es quitar de la Corte la Sección de Probidad que ve las declaraciones de los funcionarios. "Probidad sale de la Corte Suprema, no tiene nada que hacer ahí", enfatizó.

También se eliminaría la Sala de lo Constitucional. En lugar de esta última se crearía un Tribunal Constitucional.

Ulloa dijo que en el nuevo Tribunal "se separan funciones administrativas de jurisdiccionales" y justificó que actualmente mucho de lo que la Sala de lo Constitucional ve es "carga administrativa" que impide la "pronta y cumplida justicia".

Al sacar a la Sala de lo Constitucional se agregan dos Salas a la Corte Suprema, explicó, una de ellas la "Sala de lo Electoral" porque se separarán las funciones que actualmente cumple el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y esta verá la "parte jurisdiccional".

También se creará una Sala de lo Social para tratar temas "de carácter social como temas de familia, laborales y medio ambiente" que actualmente ve la Sala de lo Civil. "Está súper saturada y no da abasto", argumentó el funcionario.

En resumen, la Corte que pediría el Gobierno estaría integrada por cinco salas y un Tribunal Constitucional separado de sus funciones.

4. Se elimina el Tribunal Supremo Electoral

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) surgido después de los Acuerdos de Paz será sustituido por un "Instituto Nacional Electoral", dijo Ulloa.

5. Se extiende período presidencial

El período presidencial ya no sería de cinco, sino de seis años, sin posiblidades de una reelección inmediata, pero sí después de un período de por medio, dijo Ulloa. Actualmente es de dos períodos de por medio.

Dijo que se incluiría la figura de un referéndum revocatorio que pueda convocarse a los tres años del mandato presidencial "si el presidente o vicepresidente está haciendo muy mal las cosas".

Para eso, agregó, se está creando una Ley de Consulta Ciudadana que "dice cuáles son los mecanismos o razones para convocar a referéndum a medio mandato".

6. "Despartidiza" la Constitución

En la propuesta se elimina el requisito de afiliación a un partido político para la persona que busque la presidencia de la República.

7. Extiende período de fiscal general y procurador, entre otros

El período para el fiscal general duraría el doble del actual, que es de tres años, y pasaría a ser de seis años, al igual que el del procurador y todos los funcionarios de elección de segundo grado.

Ulloa mencionó que es para que "respondan al resultado de una elección o expresión del pueblo en una elección, porque es la Asamblea quien los elige".

Los magistrados de la Corte continuarían para nueve años, al igual que los magistrados del nuevo Tribunal Constitucional.

8. Nuevos derechos

El vicepresidente Ulloa mencionó que sobre la "parte dogmática de la Constitución" se han hecho "más de 50 reformas" y se ha "ampliado el catálogo de derechos".

Entre los nuevos que se contemplarían están el derecho al aire, al agua, a la alimentación, a donar órganos, a la muerte digna y al habeas data. Este último se refiere al derecho de una persona de solicitar la información existente sobre ella y pedir una corrección en los datos erróneos.

Por otra parte, dijo que no se regula de manera abierta el aborto pero en la propuesta de reforma se regula que tanto la vida del no nacido como la madre están en igualdad de derechos, y que en caso de conflicto será la ley que defina cómo proceder.

"Hoy la ley penaliza cualquier tipo de aborto, aunque la madre esté en peligro clarísimo de muerte, ningún médico puede realizar aborto porque viola la ley... hoy por hoy el derecho de la madre no importa", dijo Ulloa.

Sobre los matrimonios igualitarios, entre personas del mismo género, Ulloa dijo que tampoco lo regulan como tal; pero se establece que "todas las personas humanas que vivan en El Salvador tienen derecho a tener una familia", y que la familia "se constituye por matrimonio o cualquier otro vínculo jurídico".

Dijo que se ha dejado así para que cuando se regule en los Códigos de familia que vayan mejorando se pueda tener el marco normativo en la Constitución.

9. Moneda digital

La propuesta de constitución que presente el Gobierno incluirá la "posibilidad de monedas no concretas, no físicas, en la política monetaria", dijo Ulloa.

Actualmente se encuentra aprobada la Ley Bitcóin que estará en vigencia a partir del próximo 7 de septiembre y que ha sido catalogada por expertos como una ley de entrada para una nueva moneda virtual nacional que estaría planeando el Ejecutivo.

"Estamos viendo que vienen monedas virtuales y que si nuestra legislación no está preparada nos quedaremos relegados", dijo Ulloa.

¿Una nueva República?

Ulloa fue interrogado sobre si lo que está creando es una "nueva República".

"Me hubiera gustado que fuese así", dijo, y añadió que el mecanismo seguido para elaborar las propuestas de reforma es "el mismo que se siguió en Francia".

"Tenemos 200 años de estar con la misma república poscolonial. A mí me hubiese gustado que fuera la refundación de la República", dijo.