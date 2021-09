Ya llegaron los jueces sustitutos de la Torre Judicial de San Miguel

De los 98 jueces y magistrados juramentados el pasado domingo, siete eran nombrados para la ejercer en la Torre Judicial Doctor David Rosales de la ciudad de San Miguel.

Personal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se presentó las instalaciones de dicho lugar para verificar que los nuevos jueces, nombrados por la CSJ, estén ejerciendo sus cargos en las instancias que les han sido asignadas.

Fuentes judiciales detallaron que son siete los jueces que asumieron sus cargos para ocupar las vacantes de los jueces que renunciaron o fueron cesados por el Decreto Legislativo 144.

LA PRENSA GRÁFICA quiso monitorear los cambios, pero a los medios de comunicación no se les permitió el ingreso a dicho lugar.

"De momento todo está transcurriendo con total normalidad, las audiencias que estaban programadas para hoy se están celebrando sin ningún problema al interior de la torre judicial", aseguró la fuente.

Algunos de los jueces que han sido sustituidos se presentaron a los juzgados a entregar el mobiliario y vehículos a los nuevos funcionarios.

"Solo vengo a entregar al nuevo juez el material de trabajo que se me había asignado y me reservo a brindar más declaraciones", expresó uno de los jueces, quien no quiso ser identificado, en la entrada de la torre judicial.

Hasta el cierre de esta nota se desconocía la identidad de los jueces que tomaron posesión en San Miguel.