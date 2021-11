“Ya lo buscamos en hospitales, bartolinas, en el hospital psiquiátrico y en las morgues", dice familiar de hombre desaparecido en Ahuachapán

José David Sánchez Fuentes, de 50 años, se encuentra desaparecido desde el pasado 10 de octubre, y a más de un mes sin saber de él, familiares continúan buscándolo y solicitan ayuda para poder dar con su paradero.

Sánchez es el mayor de tres hermanos y padre de familia, originario de Sonsonate, pero actualmente reside en el cantón Cara Sucia, del municipio de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán, donde fue visto por última vez.

“Ya lo buscamos en hospitales, bartolinas, en el hospital psiquiátrico, fuimos a Garita Palmera, a las fronteras con Guatemala, y aunque no quisiéramos porque es duro, pero también ya lo buscamos en las morgues; en situaciones así no podemos descartar ningún lugar, con la esperanza de que nos dijeran que sí lo habían visto, pero nada, no nos dan referencia de él”, lamentó Yesica García, hermana menor de José Sánchez.

García añadió que su hermano nunca se había alejado tantos días de su hogar, y que no tiene lugar para donde irse. Además, aseguró que no tiene enemigos y que su última esperanza es que haya emigrado para otro país.

“Teníamos la firme convicción de que mi hermano se hubiera ido en una caravana que salió recientemente (hacia Estados Unidos), pero yo estoy pendiente de las noticias y no hemos sabido nada. Tenemos temor, sobre todo con este entorno de inseguridad que estamos viviendo. Pedimos a Dios que nos dé la oportunidad de poderlo encontrar vivo, o por lo menos que nos dé la tranquilidad de darle una cristiana sepultura como él se lo merece”, expresó García.

La hermana aseguró que ya pusieron la denuncia ante las instituciones correspondientes, y pide a las personas que si tienen cualquier información sobre él puede llamar al 7985-6619, o al 122 de la Policía Nacional CIvil (PNC).

“Los policías nos dijeron que dejáramos de andar subiendo fotos de él porque estamos alertando a la gente para que nos llamaran y nos estafaran; pero como familia tenemos que poner nuestro granito de arena, no nos podemos quedar de brazos cruzados”, concluyó.