“Ya no es la vida que tenía antes” Relato de Blanca, que perdió a sus padres al ser atropellados por un camión

La vida cambió completamente para Blanca Erazo y sus tres hermanos, pues jamás imaginaron que el viaje que sus padres emprendieron desde Tejutla hacia Aguilares para pasar consulta a la unidad de salud, el 30 de enero de este año, sería el último. Fue a la 1 de la tarde cuando recibieron la noticia de que ellos habían fallecido en un incidente de tránsito.

"Ellos iban en bus, ellos iban en la carretera, a la orillita, para el peatón y un camión los atropelló", relata al mismo tiempo que baja el volumen de su voz. Su padre, Juan Francisco, era agricultor y su madre, Catalina, ama de casa. Añadió que no siempre salían juntos y que ese día "fue casualidad". Los meses que han pasado han sido dolorosos y son muchos los cambios que han tenido que enfrentar. "Ya no es la vida de uno como antes, ya no es lo mismo", afirma. Y aconseja a los conductores "tener cuidado, porque es una gran responsabilidad que ellos llevan, tanto para ellos mismos como para las otras personas también; porque un descuido de un motorista lo pagan la vida de otras personas", enfatizó.

Manuel Avilés, quien resultó lesionado en un percance en carretera a Zacatecoluca, en diciembre de 2017, también recomienda a los conductores "que sean un poco más responsables al conducir un vehículo y las personas peatones que usen las medidas de seguridad, ya sea franjas o pasarelas".

Dijo que se conducía en su motocicleta hacia su trabajo en el aeropuerto cuando fue impactado por un vehículo que cruzó la doble línea. Eso le dejó lesionada la pierna derecha y hasta el momento necesita muletas para desplazarse. Además de las dificultades para recuperarse y no poder trabajar, ha significado un cambio complejo para su familia. "Bastante difícil, no es fácil estar con una persona así, enferma, que casi no se puede valer por sí misma", manifestó.



Ambos fueron de los 387 beneficiados de las prestaciones económicas entregadas ayer por el Fondo de Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT). Se entregaron $376,400 a 73 lesionados y a los familiares de 133 fallecidos por siniestralidad vial. Desde el inicio de su funcionamiento, en 2013, el FONAT ha entregado $5.2 millones en indemnizaciones.

"Lo que nos llama la atención es que hay un 17 % de los beneficiarios, es decir, 65 personas menores de edad", dijo Loyda Alfaro, directora del FONAT. Este año se recibieron 774 solicitudes de indemnizaciones, las cuales se financian con recaudaciones por el pago de esquelas de tránsito. En lo que va del año hubo 815 fallecidos en accidentes; de los cuales 238 eran motociclistas, que es un aumento de 69 en comparación con 2017.