Ya no se necesitan los diputados suplentes: Gallegos

El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, dijo esta mañana que en el Congreso ya no necesitan a los diputados suplentes.



De acuerdo con el legislador, tras la sentencia la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), del 13 de julio de2016, en la que declaró ilegales a los suplentes; los propietarios pueden “funcionar perfectamente” sin estos.



“Creo que no se necesitan los diputados suplentes, creo que podemos funcionar perfectamente (sin ellos)’, detalló el lesgislador. Hace unos días se dio a conocer que el FMLN mantiene vigente la figura del diputado suplente de la Asamblea Legislativa.



El criterio de la Sala de lo Constitucional para declarar ilegales a los suplentes fue que estos no habían sido electos de forma directa en las elecciones de 2015.