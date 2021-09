"Ya no tenemos pago, vamos a esperar que Dios le toque el corazón al presidente para que mande el FODES": Empleado de alcaldía de Delicias de Concepción

David Villeda, alcalde de Delicias de Concepción, Morazán, del partido ARENA, anunció este 16 de septiembre que debido a la falta del pago del FODES a partir de este mes ya no podrá pagar los salarios de los 21 empleados de la comuna, y suspenderá los programas de becas y de transporte para la población.

Aseguró que la alcaldía requiere mensualmente $22,000 para operar, y que la recaudación de impuestos y tasas municipales no superan los $2,000.

"Es insostenible la situación si no dan el FODES. Con el concejo (municipal) estamos valorando trabajar un día sí y otro no. Si a los empleados no les puedo pagar tampoco los voy a estar obligando a venir, en sus días libres ellos pueden buscar otra forma de obtener ingresos", dijo.

Añadió, que a pesar de la situación económica todavía siguen recibiendo solicitudes de proyectos, pero actualmente resulta imposible poder ayudarles.

Foto LPG/ Emanuel Boquin.

"El FODES es por decreto legislativo y fue creado para los municipios y ahora no hay ni una aclaración a los alcaldes sobre qué se está haciendo con esos fondos, nos dicen no hay y ya, y hasta ahí", comentó.

Uno de los trabajadores afectados es Eliseo Villeda, de 67 años, quien labora desde hace 13 años en el área de aseo y afirmó que ya les fue anunciado que este mes no recibirán su salario, una situación que le preocupa pues a su edad le será difícil encontrar un nuevo trabajo para obtener ingresos.

"Ya no tenemos pago, vamos a esperar que Dios le toque el corazón al presidente para que mande el FODES porque acá en este pueblito no es fácil encontrar trabajo ", expresó.

Foto LPG/ Cortesía.

Explicó que en su hogar es el único que labora actualmente y que teme no poder pagar los servicios básicos ni la alimentación.

"Ojalá que cambie de actitud el presidente y los diputados porque nosotros les apoyamos con todo y ahora se han olvidado de estos pueblos" manifestó.