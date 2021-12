“Ya se había anunciado con antelación”: Sobre negociaciones del Gobierno con pandillas

La sanción de parte de Estados Unidos a Osiris Luna, director de centros penales; Carlos "Sliptone" Marroquín, jefe de la Unidad de Reconstrucción de Tejido Social; y a Alma Yanira Meza Olivares, madre de Osiris y sin cargo en el gobierno, fue visto por la oposición como un reto para el oficialismo, para demostrar de verdad que no defienden la corrupción.

Así, por ejemplo, René Portillo Cuadra (ARENA), destacó: "vincula al gobierno del presidente Bukele con actos de corrupción en el sistema penitenciario". "Esto había sido un secreto a voces en el país, que no se le había dado tratamiento, no se ha querido investigar, y la Ley Magnitsky viene a revelar de manera certera que sí han existido actos de corrupción", agregó el legislador.

Asimismo, Portillo Cuadra también recalcó que la investigación confirma las negociaciones entre el gobierno de Bukele y las pandillas, y que estas apoyaron a Nuevas Ideas en las elecciones de febrero de este año, ganadas por el partido cian de manera contundente.

Luego, el también diputado Jaime Guevara (FMLN) dijo no sentirse sorprendido por la confirmación de que el GOES de Bukele tiene un acuerdo con las pandillas. "Ya se había anunciado con mucha antelación. No lo descartamos desde un principio que lo dijeron los medios. Ahora estas declaraciones de Estados Unidos hace referencia en que lo que aquí se decía es una realidad", apuntó.

Luego, en el campo académico, Michael Paarlberg, profesor asistente en la Universidad de la Mancomunidad de Virginia, destacó que las sanciones y la "naturaleza politizada" del crimen ponen al GOES en una situación vulnerable.

"Bukele descansa gran parte de su legitimidad en la reducción de la tasa de criminalidad, y debido a que hacerlo requiere cerrar tratos con las pandillas, esto les da a las pandillas una enorme influencia para obtener concesiones", indicó.

Acto seguido, Paarlberg señaló la contradicción, puesto que "estas concesiones crean problemas para Bukele en sus relaciones internacionales: las pandillas demandan no ser extraditados a Estados Unidos, y esto se vuelve fuente de corrupción para ubicar a sus oficiales en listas de corrupción"; y al mismo tiempo: "el gobierno no puede admitir estos acuerdos porque las pandillas han sido designados como organizaciones terroristas y Bukele ha procesado a funcionarios anteriores por negociar con ellos también".

Oficialismo

Mientras, del lado del oficialismo, el fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, se encontraba en un evento del Banco Central de Reserva (BCR) en el momento que se hicieron públicas las designaciones. Sin embargo, evadió hablar con los medios.

Luego, el diputado Jorge Castro (Nuevas Ideas) se encontraba en el ministerio de Trabajo pero también se excusó de hablar por no conocer las sanciones.

Finalmente, Nayib Bukele escribió un hilo de tuits en el que reveló detalles de conversaciones privadas con la exencargada de negocios de EUA en el país, Jean Manes, en las que mencionaba supuestas peticiones que esta le habría realizado.

Así, Bukele citó que Manes pidió la liberación de Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador, pero no explicó si se refería a su liberación y exoneración; o si era que guardara prisión domiciliar, como ha sido ordenado por jueces. Orden que la Dirección de Centros Penales dirigida por Osiris Luna se ha negado a cumplir.

Muyshondt se encuentra preso desde junio de este año, tras ser capturado por temas administrativos, y que el ministro de Trabajo, Rolando Castro, amenazara a los jueces con perseguirlos si lo dejaban libre o si brindaban medidas sustitutivas.

Bukele también señaló que Manes le pidió la no reelección del fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, quien llegó al cargo tras la destitución de Raúl Melara, el 1 de mayo, y que ha sido señalado de detener todas las investigaciones de casos de corrupción del GOES.

Bukele dijo que consideraba que este había hecho un buen trabajo y que no interferiría si la Asamblea, controlada por su partido y que ha aprobado todas las iniciativas del Ejecutivo sin mayor discusión, decidía reelegirlo.