¿Ya tienes planes para estas vacaciones? Un médico brinda una guía infaltable para proteger tu salud

Tras dos años sin desfiles y las famosas ruedas, estas actividades vuelven a El Salvador en medio de un contexto distinto. El médico Emilio Salazar brindó una guía a seguir en esta temporada, durante su participación en la entrevista de YSKL. Conoce las medidas infaltables y disfruta de tus vacaciones agostinas.

Cuidados con el covid

Actualmente El Salvador registra un aumento en los casos de covid-19, según detalló el especialista, es debido a la circulación de la variante ómicron, la cual, aunque presenta menos casos de hospitalizaciones, es más contagiosa. Sumado a eso, algunas personas presentan síntomas prolongados de covid.

“Usted presenta el cuadro clásico y eventualmente se da cuenta de que desapareció la fiebre y la descongestión nasal, pero persiste cierta sintomatología, característicamente de debilidad, de fatiga y dolores musculares”, explicó el médico y al mismo tiempo recomendó atender estos síntomas para que no se agraven.

Uso de la mascarilla

Que en la maleta no falte un paquete de mascarillas, es una de las principales recomendaciones, especialmente si se acude a lugares con aglomeración de personas. “Fuimos a la feria de Santa Ana y nadie andaba mascarilla. No nos confiemos, nada cuesta, si usted ve que todas las personas no anda mascarilla, pues ocúpela, va a prevenir el covid 19, la viruela del mono, cualquier gripe o influenza. La distancia social de un metro y medio, el lavado de manos con agua y jabón o alcohol.

Se recomienda no dejar de usar mascarillas, especialmente en sectores con aglomeración.

Infecciones gastrointestinales

El doctor Salazar recomendó tener especial cuidado a la preparación de los alimentos en ferias y lugares turísticos. Además del lavado constante de manos, debido a que se tiene contacto con los juegos mecánicos o dinero. “Seamos observadores si las personas que están preparando estos alimentos cumplen con el lavado de manos, gorros, guantes, la manipulación y nosotros también”.

Elote loco. Lo que no puede faltar es la variedad de platillos en las ferias, como los elotes locos.

Exposición al sol

Ya sea en la playa, desfiles o procesiones, es importante portar siempre un protector solar y colocarlo 20 minutos antes de exponerse. El doctor Salazar recomendó utilizar uno con factor de protección solar (FPS) mayor a 15. “La radiación ultravioleta es importante porque debemos reducir la exposición al sol para prevenir el cáncer de piel, para ello podemos usar los protectores solares, que son los que nos protegen de la quemadura solar”.

“Si por alguna razón se quemó, use una crema hidratante, es decir, en todo su maletín de viaje tiene que llevar su protector solar y tiene que llevar una crema hidratante, especiales que tienen en farmacias”, recomendó el especialista.

La protección solar no puede faltar en estas vacaciones.