Yesli Blanco pasó dos horas en fila y no votó

Lamento. Yesli Blanco pasó dos horas bajo el sol y al sentirse mal de salud, optó por retirarse.

Benjamín Soriano y Yesli Blanco son dos jóvenes de 19 años que asistieron ayer a ejercer su derecho al voto por primera vez, en el Complejo Educativo Fe y Alegría, de San Miguel. Blanco se retiró sin poder emitir el sufragio, mientras que Benjamín sí lo logró sin problemas.

Yesli Blanco aseguró que se sintió mal de salud pues cuenta con dos meses de embarazo, pero los vigilantes de urna no le quisieron dar prioridad.

Corrió pues una suerte diametralmente opuesta a la de Benjamín Soriano, quien pese a la larga espera, lo logró sin inconvenientes.

Manifestó que en primer momento se mostraba indeciso sobre el mismo hecho de asistir, sin embargo, su padre lo animó para que se acercará al centro de votación a cumplir con su "deber ciudadano", dijo.

Explicó que durante el proceso de votación no tuvo inconveniente y los miembros de la mesa lo atendieron con amabilidad.

"Fue una experiencia muy linda, la verdad no asistiría a votar pero mi papá me dijo que viniera, hice voto por rostro porque varios me habían explicado que así era", dijo emocionado.

Por otra parte, Yesli Liset acudió a votar por primera vez pero no pudo ejercer el sufragio.

"Me siento mal porque pasé más de dos horas en la fila y no me dieron prioridad, solo porque dicen que no se me nota el embarazo, por eso mejor decidí retirarme", explicó.

Aclaró que cuando se acercó al centro de votación los agentes de la PNC le dieron prioridad para ingresar, sin embargo, el problema fue con los vigilantes de urna.

Poco antes de estos dos casos, el alcalde de San Miguel y candidato a la reelección, Miguel Pereira, votó ahí junto a su esposa.

Pereira, que buscaba su tercer mandato al hilo, realizó una conferencia de prensa improvisada en la que invitó a la comunidad a manifestarse.

Hecho. Benjamín Soriano muestra con orgullo la prueba de que votó por primera vez en su vida.