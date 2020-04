"Yo entré donde están los pacientitos con covid-19... hay una gran falta de directrices": enfermeras de Hospital Amatepec denuncian falta de protección y protocolos ante pandemia

Las enfermeras del Hospital Amatepec del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) denunciaron este lunes que no se les ha proporcionado equipos de protección adecuados para atender a los pacientes contagiados con covid-19 que ya están atendiendo.

El Hospital Amatepec del ISSS ha sido habilitado para atender a pacientes con covid-19. Foto de LA PRENSA/Javier Aparicio

"Ya estamos recibiendo pacientes covid-19 positivo. Estamos dispuestas a trabajar, queremos dejarle claro a la población salvadoreña que nosotros estamos en toda la disponibilidad de trabajar, queremos ayudar al presidente Bukele a que esta pandemia se reduzca en el grado mayor posible; sin embargo, queremos denunciar que la dirección local del hospital, la jefa general de enfermeras, no está acatando la orden del presidente al darnos los equipos de protección personal, estamos trabajando bajo una desorganización total, no tenemos claros nuestros horarios, las jornadas se están alargando, no nos están dejando la suficiente gente en supervisión para que nos ayude en el monitoreo de cambio de traje y otras cosas que se están dando", dijo Ana Campos, quien trabaja como enfermera auxiliar del hospital.

Agregó que actualmente tienen ocho pacientes con covid-19 en estado crítico. "El hospital se ha convertido en un centro de atención solo de positivos, aquí no hay ningún sospechoso. Ayer estuve yo de turno y vinieron pacientes de FOSALUD no fueron recibidos porque no reunían los requisitos, y un requisito fundamental del hospital es que sea crítico", explicó.

"Nosotros estamos en toda la disposición de colaborar, tenemos nuestra vocación, así nacimos; pero no queremos morir así porque tenemos familia también y necesitamos ayuda", expuso.

Las enfermeras también denunciaron que algunos de las jefaturas del hospital se han ido de vacación y otros se turnarán por horas a pesar que se encuentran en un momento de emergencia. "Así como nosotros dejamos a nuestras familias, las jefaturas también lo tienen que hacer", exigieron.

Expusieron que sus peticiones no son "cosas vanas" sino necesarias para la protección del personal de salud, sus familias y la población. "Si es un centro de atención para positivos (de covid-19) necesitamos toda la protección para positivos, no para (casos) sospechosos", dijeron.

"Yo entré donde están los pacientitos con covid-19... hay una gran falta de directrices, son muy malas directrices, porque nos dijeron que los protocolos se seguirían al pie de la letra y eso no se está siguiendo. Los cuartos no están siendo desinfectados como deben hacer, la ropa sucia entra hasta la ropa limpia donde están entrando los que van para la UCI a cuidar a los pacientes delicados. Esos pacientes están intubados, tienen tubos de tórax, sondas nasogástricas, nos exponemos a todo eso y que no nos den el equipo necesario es bastante arriesgado, arriesgamos a nuestras familias", lamentó Roxana Mena, otra de las enfermeras del hospital.

Manifestaron que algunas enfermeras incluso están considerando alquilar "un cuarto" para separarse de sus familias. "Y creo que es injusto por la negligencia de las jefaturas locales. Ellos se van de vacaciones o se van para otros centros asistenciales", dijo Mena.

"A nosotros nos mandaron a hacer una pasantía al hospital médico quirúrgico, yo no la hice, de un solo me metieron, una supervisora está para servir de monitor en lo limpio. Lo limpio es cuando usted va entrando ella le dice cómo vestirse. Y lo sucio lo contaminado es cuando usted sale ya con su equipo... la licenciada supervisora bajaba al área donde estaban todo lo limpio y llegaba a traer a compañeras al azar diciendo que se fueran para allá porque no habían quién recibiera. Yo tuve la oportunidad de estar ahí y es delicado. Créame que sí hemos llorado las compañeras porque es triste ver que las jefaturas se hagan apáticas a la situación cuando ellos tienen que llevar la batuta", reclamó.

Hasta este lunes 6 de abril, el Gobierno ha informado sobre 69 personas contagiadas con coronavirus, de las cuales cuatro se encuentran en estado crítico, hay cinco graves, tres fallecieron y dos se recuperaron. Otro número desconocido de personas han fallecido en cuarentena bajo tutela del Gobierno supuestamente por causas diferentes al covid-19, sin que las autoridades informen al respecto.

MIEMBROS DEL CAM TAMPOCO TIENEN IMPLEMENTOS

Los miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de San Salvador también denunciaron que la Alcaldía no les ha proporcionado guantes, mascarillas y alcohol gel como medidas de prevención en las jornadas de trabajo durante la pandemia de covid-19.

"Los agentes del CAM no tenemos las condiciones mínimas para protegernos... de vez en cuando nos han dado un par de guantes pero no es de siempre y son de mala calidad", dijo uno de ellos.

Manifestaron que quienes portan alguno de estos implementos es porque los han adquirido por cuenta propia. "La economía no da para estar comprando cosas que no nos corresponden a nosotros. Exigimos a la Procuraduría de Derechos Humanos que esté pendiente de toda esta situación", pidieron.