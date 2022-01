"Yo estoy dispuesto a regresar hoy mismo, si el fiscal acepta que la Fiscalía se prestó a esta maquinación": Sigfrido Reyes sobre proceso judicial en su contra

El expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, habló esta mañana en la entrevista radial "A primera vista" sobre los avances del proceso judicial en su contra en el país que fue iniciado hace dos años por el exfiscal Raúl Melara.

La semana pasada la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador anuló la resolución del Juzgado Especializado de Extinción de Dominio que había ordenado el embargo de 25 inmuebles y cuentas bancarias de Reyes, luego que admitiera un recurso de apelación interpuesto por sus defensores, que argumentaban que existía una violación al debido proceso.

Reyes aseguró durante la entrevista que confía en el sistema judicial del país, esto a apesar de la depuración e imposición de jueces que hubo el año pasado, ante la reforma a la Ley de la Carrera Judicial.

"Yo no tengo ningún prejuicio contra algún juez en particular, simplemente espero de que cada juez o jueza actue apegado a la verdad, apegado a derecho, que no se deje presionar, que no se dejen intimidar como lo hicieron otros de sus antecesores, que tengan la firmeza, la valentía de aplicar la ley y de poner fin a esta injusta persecusión", dijo.

El exdiputado por el FMLN ha asegurado en diferentes ocasiones que Melara junto a su grupo de trabajo fabricó una conspiración criminal en su contra, la de su familia y otras personas que se han visto obligadas a abandonar el país, como es su caso que pidió asilo político en México.

Ante esto, aseguró que el actual fiscal, Rodolfo Delgado, "tiene ante sí una gran oportunidad de ponerle fin a esta persecusión arbitraria y obscena" ya que "él conoce bien el caso, lo conoce al detalle, ya sabe como montaron el caso, no era él responsable pero si conoce, tiene todos los elementos y tiene todos los nombres de las personas que participaron en la conspiración de la Fiscalía General de la República (FGR)".

"Yo creo que él tiene la oportunidad de demostrar que es no solamente un abogado decente, sino también que las circunstancias que lo han llevado a ser fiscal general pues lo deberían de poner en condiciones de frenar esta injusticia", agregó.

Reyes enfrenta un proceso civil por supuesto enriquecimiento ilícito por $459.714, al igual que su esposa e hijo, a quienes les es cuestionado el origen de unos $13,000.

El 22 de junio de 2021 la FGR presentó ante el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador el requerimiento de acusación contra Reyes y 13 personas más, entre estas su esposa y un hermano por los delitos de lavado de dinero, peculado, estafa agravada e incumplimiento de deberes.

Además, aseguró que estaría dispuesto de regresarse al país "hoy mismo" si le fueran retirados los cargos, que según él han sido impuestos de de manera injusta como parte de un plan político de desprestigio en su contra.

"Yo estoy dispuesto a regresar hoy mismo, si el fiscal acepta que la Fiscalía se prestó a esta maquinación y retira cargos que son atroces, viles, infames que no tienen ningún sustento, si el fiscal actua en base a lo correcto y lo decente Sigfrido Reyes estará mañana mismo en El Savador, o si los jueces son coherentes con el juramento que en algún momento hicieron de aplicar el derecho en función de la justicia y de la verdad", indicó.

Sin embargo, señaló que no existe un contexto político ni las condiciones favorables en El Salvador para regresar de una manera segura debido a la violación de derechos por parte del "régimen", del actual gobierno de Nayib Bukele.

"Por su puesto que cómo estamos viendo el panorama político no es fácil un retorno, sabemos ante qué régimen estamos, sabemos lo que significa para este régimen los derechos de las personas, el Estado mismo de derecho al cual muestran un gran desprecio, estoy claro de eso, pero he sido una persona consagrada a la lucha y ninguna lucha me asusta. Lo que no podemos aceptar es que se nos quiera perseguir y castigar solo por nuestras ideas políticas y mucho menos actuar de una manera ingenua de un régimen que no respeta los valores más fundamentales de la dignidad humana", señaló.