“Yo estuve a punto de que me llevara la creciente y venía un muchacho y me rescató”: Quebrada se desborda y deja daños en viviendas en Zacatecoluca

Una quebrada se desbordó y inundó al menos 10 viviendas y el agua arrasó con todo a su paso. El hecho ocurrió al costado poniente de la colonia El Rey de Zacatecoluca. En el lugar, una persona de la tercera edad resultó lesionada, luego de que el agua la arrastrara, pero gracias a la intervención de lo lugareños, fue rescatada.

"Siempre se ha llenado pero no como hoy, se metió el agua por las ventanas, por las puertas y salió a la calle principal de la colonia; perdí todo, no tenemos nada, nos quedamos de brazos cruzados. Yo estuve a punto de que me llevara la creciente y venía un muchacho y me rescató, por eso estoy con vida, y de no ser así hubiese ido a parar a la quebrada", mencionó, visiblemente afectada, Julia Edelmira Hernández Díaz, de 80 años.

Mientras que Carlos Ernesto Hernández relató el duro momento que vivió la familia, quienes fueron los más afectados de dicho lugar, tras la fuerte tormenta.

"El agua llegó en la parte de atrás a una cuarta del techo, la creciente se llevó todo, dinero, ropa, electrodomésticos, zapatos. Atras de la casa pasa la quebrada y la corriente del agua se salió, la repunta venía con fuerza y ahora fue desastrozo; nunca pensamos que nuestra vivienda se inundaría", agregó Carlos Hernández.

Habitantes de la colonia, mencionaron que en reiteradas ocasiones han pedido un muro de contención en el lugar, pero hasta el momento ningún gobernante les ha cumplido dicha necesidad.

"Las obras las hemos pedido por años, con muchos alcaldes que han pasado por la ciudad y esperamos que ahora si, luego que vieran el peligro que representa para los habitantes de esta colonia", mencionó Esther Pinto, presidenta de la ADESCO de la Residencial y colonia El Rey.

Por su parte, miembros de la Comisión Municipal de Protección Civil, mencionaron que lamentan que este año no se ha ejecutado el Plan Castor, como se hizo en años anteriores.

"Este año, unos cuantos tragantes se limpiaron, los demás no, acá se ven las consecuencias de dejar de hacer acciones que ayudan al pueblo", sentenció un miembro de la Comisión, quien prefirió mantenerse en el anonimato.

La alcaldía del municipio y gobernación departamental habilitaron un albergue temporal en el Polideportivo de la colonia 27 de Septiembre, pero ninguno de los habitantes decidió irse, algunos lo hicieron pero se trasladaron donde algunos familiares y vecinos, mientras algunas pertenencias de los afectados, quedaron en el parqueo de dicha colonia. En el lugar brindó seguridad el Destacamento Militar número 9 de la ciudad.

Al filo de las diez de la noche, se hizo presente la comisionada presidencial, Carolina Recinos. Algunos habitantes del lugar mencionaron que esperan que las obras se vean hechas realidad en los próximos días. "Ojalá no sea solo para tomarse la foto que vienen, sino que cumplan con lo que vienen a prometer", agregó el ciudadano.