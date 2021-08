"Yo no entiendo el tema del bitcóin": diputado Reynaldo Cardoza

El diputado por el PCN, Reynaldo Cardoza, aseguró que aunque no entiende el tema del bitcóin, analiza junto al Secretario General del partido, Manuel Rodríguez, y el también diputado Serafín Orantes, acompañar la creación del fideicomiso por $150 millones con el que se fondeará el uso de la criptomoneda.

El anteproyecto de Ley Especial para dar vida al Fideicomiso Bitcóin (Fidebitcoin), entregada el pasado viernes a la Asamblea Legislativa por la ministra de Economía, María Luis Hayem establece que el Ministerio de Hacienda deberá erogar $150 millones para su funcionamiento; esto lo podrá hacer de manera total o parcial hasta completar ese monto. Además será el responsable de dar la cantidad necesaria para pagar los $30 de incentivos (en bitcóin).

Ante la solicitud, este lunes Cardoza mencionó que "el fideicomiso es un apoyo al salvadoreño. Es de donde le van a dar los $30 en bitcóin. Yo no puedo adelantar la postura, pero si viene algo y le regala un dulce a un salvadoreño nosotros lo vamos a apoyar que le den un dulce a un salvadoreño".

La Ley Bitcóin entrará en vigencia el próximo 7 de septiembre luego que fuera aprobada el pasado ocho de junio por la Asamblea Legislativa tras una discusión exprés y sin consulta a los diversos sectores. PCN no votó para su aprobación en el pleno.

"Si es una ley de la república, lo único que nos queda es acompañar al salvadoreño, ayudarle. No podemos darle la espalda a la gente que no sabe, como yo, porque yo no entiendo el tema del bitcóin, nunca he manejado esa moneda, no sé que es, ni le acabo de entender, pero tenemos que apoyar al savadoreño y si el presidente Nayib Bukele ha dicho le voy a regalar $30 para que ustedes inicien para que comiencen a practicar tenemos que apoyarlo", agregó.

Bukele insistió el pasado domingo en que en el país serán instalados 200 kioskos para la convertibilidad de bitcóin a dólares. Esto a pesar del rechazo de algunos sectores de la sociedad a la imposición de dicha criptomomeda como moneda de circulación oficial.