"Yo no he bajado eso, ni voy a comprar un teléfono caro solo para eso": la obligatoridad del bitcóin versus el desconocimiento entre los comerciantes del centro capitalino

Un día después de que el bitcóin se convirtiera en moneda de curso legal en El Salvador, gran parte de comerciantes del centro de San Salvador, la capital del país, asegura conocer poco o nada sobre la nueva modalidad de comercializar sus productos que el gobierno les ha obligado a adoptar.

Las dificultades son variopintas: no contar un teléfono con las especificaciones técnicas para descargar la aplicación; no contar con mayor información sobre la nueva moneda de la que hasta hace algunos meses no habían escuchado nunca; el temor de perder sus inversiones; hasta la necesidad de recibir por parte del gobierno más información a través canales sencillos como redes sociales, radio, televisión y prensa.

El personal que promueve el uso de la billetera electrónica Chivo entre los comercios proporcionan a los negocios calcomanías azules con la leyenda que dice "Aquí se acepta Bitcóin" cuando han descargado la aplicación. También les dan alguna orientación básica sobre la misma, pero el clamor general entre comerciantes formales, semiformales o informales es no tener mayor orientación sobre las transacciones con bitcóin.

También hay algunos comerciantes que han adoptado la aplicación en sus pequeños negocios informales y, desde 7 de septiembre en que entró en vigencia la Ley Bitcóin, comenzaron a aceptar la criptomoneda en sus ventas. Ese es el caso de Diana Merino, quien vende marcarillas en el centro histórico de San Salvador.

"La habilité ayer y ya hice las primeras transacciones, ya me hicieron las primeras transacciones a mi cuenta personal, pero quiero habilitarla en modo comercio", comentó la joven. Asegura que el martes hizo seis ventas, no sin ciertas dificultades. "Está dando un poco de problemas y al principio me costó un poco, pero es de acostumbrarse. Hasta el momento he hecho seis transacciones, algunos jóvenes vinieron y me preguntaron que si tenía la aplicación y compraron", agregó.



Néstor Zepeda, de ZH Importaciones, es otra persona que ya está utilizando la criptomoneda, pero este miércoles que llegó al cajero ubicado en la plaza Gerardo Barrios le informaron que no habían dólares disponibles, ya que el sistema había tenido problemas.

"Me dicen que solo hay en el cajero de San Jacinto y en otros lugares, pero esto se tenía que dar, es como cuando nos dieron los $300 dólares, todo mundo salió a buscarlos", comentó. Su empresa comenzó a trabajar desde el 7 de septiembre con la nueva forma de transacción. "Esperemos en Dios que todo esto sea para bien, nosotros como empresa hemos colocado un anuncio en nuestro sitio, indicando que aceptamos bitcóin", agregó.

La novedad, sin embargo, no ha llegado a todos lados. Algunas panaderías, farmacias y ventas de comida tipo pequeños restaurantes aún no la tienen disponible, ya que esperan tener más información. En el caso en que los negocios son atendidos por colaboradores, ellos dicen que "será decisión del dueño", o que "vamos a esperar que decidan los propietarios".

En el sector del nuevo mercado Hula Hula, algunos comerciantes han colocado rótulos indicando que "No se acepta Bitcóin", o "No vendemos en Bitcóin". El propietario de una cerrajería, que perfirió no identificarse, dijo de forma rotunda que "a mí no me pueden obligar".

Las opiniones son diversas, pero la mayoría dice que no hay información sobre la nueva moneda. "No sabemos cómo va a funcionar, no sabemos nada de eso, sería bueno que explicaran, que alguien explique, ya que, como nosotro,s hay muchas personas que no puede leer ni escribir, ahí es donde no entiendo, ahorita no entiendo nada de eso", dijo Juan Antonio Orozco, un vendedor de frutas en el centro de San Salvador.

En su caso, ha pedido que le bajen la aplicación, pero su teléfono no tiene las especificaciones técnicas que se requiere. "Ahorita estoy nulo en eso, no sé nada. He pedido que me bajen la aplicación, pero ahora ya no podemos hacer nada; al final solo se sabe que va a funcionar el bitcóin", agregó.

"No hemos tenido capacitación, pero si es fácil se podría optar por usar esa opción que están dando, pero hay persona que no son estudiadas, que no pueden leer, para alguien joven sí le saldría bien fácil, pero en mi caso, por el momento, no ha venido ningún cliente a preguntarme. Conociendo el sistema se puede decir que sí, pero al no conocerlo, no se sabe", opinó Carolina Rodríguez, una comerciante bebidas hidratantes, agua, sodas y golosinas varias .

A Elba Martínez, otra comerciante de la zona, fue el personal de la Chivo wallet quien le bajó la aplicación a su teléfono, para que pueda comercializar de esa forma. "Me la bajaron, pero no la he usado, no me han preguntado. Dicen que con esto vamos a vender más, que voy a aumentar las ventas", dijo.

Otras personas simplemente no quieren hablar del tema, ya que según ellos no se consultó con la población, así se limitan a expresar su desacuerdo. "No estoy de acuerdo, pero no me grabe, no quiero fotos", dijo una persona que vende ropa femenina. "No sé cómo vamos a salir, si es bueno o malo. Yo no he bajado eso, ni voy a comprar un teléfono caro solo para eso", agregó.

Gloria Villalta, quien vende piñatas en la avenida España, dijo que en su caso es su hijo y una colaboradora del negocio quienes han bajado la aplicación, para que, en caso de que haya un cliente que quiera comprarles en bitcóin, no se pierda la venta. "Mi hijo y mi empleada han bajado la aplicación. Si viene alguien le podemos vender con bitcóin. Por el momento no he hecho ninguna venta así, y lo que me parece es que no es obligación", declaró. Villalta dijo que ha escuchado que la nueva moneda en curso pierde su valor, por lo que, en su caso, ella piensa cambiar en dólares las ventas que haga a diario con los bitcoines.

Mientras tanto, varias personas llegaron al cajero de la plaza Gerardo Barrios a querer retirar dólares, pero el personal de Chivo le informó que el sistema había sufrido algunos problemas, por lo que no era posible.

En medio de ese panorama, negocios formales, informales, personas que llegan a los parques, o que simplemente circulan por el centro histórico, son abordados por personal de Chivo para consultarles si quieren bajar la aplicación a sus dispositivos.