"Yo no he sacado dinero de casa presidencial": ex presidente Mauricio Funes

El ex presidente de la república, Mauricio Funes, quien actualmente está asilado en Nicaragua, dio su opinión sobre la acusación y la extradición de su suegro, Juan Carlos Guzmán, la cual será efectuada en los próximos días hacia El Salvador.

A Guzmán se le adjudica el delito de "Legitimación de Capitales". Para Funes, las acusaciones en contra de su suegro son infundadas e injustas, sobre todo, señaló que Juan Carlos no tiene por qué brindar información sobre su patrimonio a ningún juez.

"En mi opinión, él, como muchos de los imputados, enfrenta una acusación injusta. Él está siendo acusado por lavado de dinero por no haber podido justificar la procedencia de cerca de $350 mil que gastó en un préstamo hipotecario, en un vehículo de él y de su señora esposa y en algunos viajes que hizo al exterior durante mi administración, pero yo no tengo absolutamente nada que ver con eso... entonces en mi opinión esta es una acusación injusta", afirmó Funes durante una entrevista televisiva este jueves.



Mauricio Funes se desliga de las acusaciones en contra de Guzmán y dice que él deberá de encontrar la forma de demostrar la procedencia de esos ingresos, pero que de ninguna forma provienen de casa presidencial. "Yo no he sacado dinero de casa presidencial para pagar la casa de él, para pagar su vehículo, o para pagar algún viaje que pudo haber realizado durante 5 años, yo no he sacado dinero de casa presidencial, ni siquiera de mis propias cuentas, esos son gastos que se los ha pagado él. Él tendrá que demostrar que el origen de esos ingresos no provienen de casa presidencial", indicó el ex presidente.

Juan Carlos Guzmán Berdugo es el padre de la pareja de Mauricio Funes, Ada Mitchell Guzmán. Fue detenido por la INTERPOL en abril de 2019 en la jurisdicción de Costa Rica. En noviembre de 2019 la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica autorizó la extradición de Guzmán, sin embargo por una apelación presentada por él esta extradición no se hizo efectiva.

El pasado miércoles, el gobierno de Costa Rica anunció que había aprobado la extradición de Juan Carlos Guzmán y que el gobierno de El Salvador tenía un mes para hacer los debidos procesos para el traslado.

Guzmán ha sido señalado junto a Mauricio Funes y otras personas de haber desviado $351 millones de las arcas del Estado salvadoreño durante la administración de Mauricio Funes como presidente de El Salvador.

La Fiscalía de El Salvador acusa al suegro de Funes por haber reportado gastos por $140,756.43 que contrastan con ingresos de $7,196.72.