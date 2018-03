Yo no hubiera firmado el fallo de candidatos independientes”

[email protected]

La precandidata por el Centro de Estudios Jurídicos, y también por dos asociaciones de jueces, habla del trabajo que ha realizado la Sala de lo Constitucional, una de las dos salas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que tendrá vacantes a partir de julio próximo.

¿Cuál es su experiencia y qué podría aportar usted a la Corte Suprema?

Estoy en la judicatura desde hace 23 años, en la Judicatura de Familia, desde que se inició la jurisdicción. Estuve cinco años en el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Tengo 20 años de impartir la cátedra en la Universidad Doctor José Matías Delgado.

¿Qué valoración hace del trabajo que hizo la actual Sala de lo Constitucional?

Lo que ha pasado con esta sala es que ha sido más demanda. La sala no actúa de oficio. Lo que creo es que le ha tocado en tiempos más difíciles, en tiempos que la ciudadanía conoce más sus derechos y sabe más dónde acudir. Entonces ha sido más demandada, ha tenido que resolver. Eso ha hecho que haya cobrado un protagonismo quizá más puntual que las anteriores, pero a mí me parece que todas las salas, las anteriores como la que está ahora, son buenas.

¿De las resoluciones más polémicas, como la de la Ley de Amnistía o las de materia electoral, hay alguna en particular que usted no hubiera firmado?

La de los candidatos independientes. Me parece que el artículo que regula eso en la Constitución es bien claro, dice que se debe entrar por medio de los partidos políticos, pero ahí se hizo una interpretación mucho más amplia, que ellos sabrán el criterio que tomaron. Yo no podría profundizar en eso, porque habría que conocer bien todos los argumentos de la decisión, pero leyendo el artículo pertinente me parece que el artículo es claro.

¿Se decanta por resolver con base en la literalidad de la Constitución o conforme a interpretación?

Yo creo que se debe interpretar. Precisamente la Sala de lo Constitucional es la máxima intérprete, pero cuando el tenor de la norma es claro creo que no hay que hacer más interpretaciones.

¿Por qué decidió participar por la vía de FEDAES y no en el CNJ?

Precisamente porque trabajé en el CNJ. Es una oportunidad para someterme al escrutinio de los cinco años de gestión en el CNJ y de mi trabajo como jueza de familia, y docencia.