José Fermín Zelaya Lazo, un jornalero de 38 años, que reside en el caserío Puertecito Ramírez, del cantón Puerto Parada, en Usulután, solicita la ayuda de personas solidarias para continuar con el tratamiento para la insuficiencia renal que padece, y que le genera un gasto de $900 mensuales.

La enfermedad le fue descubierta el 18 de diciembre del año pasado, y el médico le informó que debía someterse de manera urgente al proceso de hemodiálisis. "Para nosotros fue una noticia fuerte porque mi enfermedad ya estaba avanzada" dijo Fermín, quien aseguró que debe someterse a las hemodiálisis dos veces por semana y cada una tiene un costo de $110.

La familia de Fermín subsiste de la venta de frescos y tostadas que atiende su esposa, y aunque buscan la manera de obtener un poco de dinero para el tratamiento, no es suficiente, por lo que han tenido que solicita ayuda a vecinos y amistades en el extranjero para poder reunir el dinero de la hemodiálisis.

"Necesito ayuda para mi tratamiento. En la comunidad también me ayudaron en una ocasión, pero no pueden hacerlo siempre, es triste vivir con esta enfermedad, y la verdad yo no me quiero morir todavía" expresó Fermín.

Si desea ayudar puede llamar al teléfono 7828-2454.