“Yo no tengo que ser tapadera de nadie”, dice Milena Mayorga

Milena Mayorga busca una diputación con el partido ARENA en el departamento de San Salvador para el período 2018-2021. En la entrevista concedida a LA PRENSA GRÁFICA, la candidata dice que “no será tapadera de nadie”.

“No quiero ver destruido a mi país”: Milena Mayorga confirma candidatura a diputada

La respuesta de Mayorga fue luego de consultarle si ella es electa como diputada denunciaría algún caso de corrupción a pesar de si este fuera cometido por alguien de su partido.

“Considero que siendo una mujer de medios de comunicación, una mujer que mi carrera ha sido muy transparente y tengo mis manos limpias, yo no tengo que ser tapadera de nadie. Considero que debemos empezar a marcar esa diferencia que pide a gritos el ciudadano”, dijo Mayorga.

La candidata tricolor también expresó lo que a su criterio se debería de cambiar en la Asamblea Legislativa para que la percepción de la gente sobre la clase política sea diferente a la actual.

La candidata asegura que en la Asamblea debe haber una comisión permanente de transparencia en donde “el diputado esté constantemente siendo auditado en su gestión. Si va a viajar hay que saber cuáles son los réditos que le va a traer al país, ver las leyes por las que ha votado, sus votos a favor y en contra”, dijo.

Mayorga considera que en el congreso los diputados deben tener independencia. “Considero que es importantísimo que uno (los diputados) pueda tener esa libertad de votar a favor de las cosas que van en favor de los principios y valores del diputado. Considero que hay momentos en que se debe trabajar en equipo y bajo una meta conjunta, pero hay ocasiones, y así debe ser la democracia, que los diputados tienen que tener la libertad para poder votar diferenciado. Esa es la dinámica que debería sostenerse en la Asamblea Legislativa”, dijo Mayorga.

La candidata asegura que esa libertad se la da, en parte, el que su campaña se la ha financiado en su mayoría con fondos propios.

“En lo personal, la campaña casi en su totalidad me la he costeado yo y eso es importantísimo, porque creo que eso me va a dar mucha más independencia... ARENA le ha proporcionado ayuda a todos los candidatos de San Salvador y supongo que de todos los departamentos... luego todo lo demás ha venido realmente de la bolsa mía y de mi esposo porque estamos convencidos de que se necesita una nueva clase política”, expresó Mayorga.