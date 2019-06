"Yo nunca contraté a familiares en el Gobierno; si es así, que me los presenten": Óscar Ortiz

Óscar Ortiz, exvicepresidente de la República, evitó opinar directamente sobre los despidos de familiares de exfuncionarios de gobierno, ordenados por el presidente Nayib Bukele, y se limitó a decir que lo importante es el respeto a los derechos laborales en estos casos.

Ortiz consideró que cada administración gubernamental es libre de decidir a quiénes mantendrá en determinados cargos y a quiénes no. Dejó entrever que no se puede hablar de que varios familiares de funcionarios del anterior Gobierno han sido despedidos por tratarse de casos de nepotismo o por contradecir las normas éticas de trabajo.

"En cada Gobierno hay momentos, hay tiempos y hay criterios. Yo lo que creo es que necesitamos establecer siempre, independientemente los niveles de análisis y de valoraciones que existan... Yo siempre he dicho: 'hay que poner en el centro los derechos'. Respetar el debido proceso, respetar los derechos de las personas", afirmó el exvicepresidente.

Ortiz remarcó que hay puestos de confianza que, por lógica, deben ser relevados cuando se da un cambio de Gobierno. Advirtió, eso sí, que hay que tener cuidado cuando se trata de puestos en los cuales no se trata de despidos de funcionarios, sino de empleados públicos.

"Cuando la gente tiene ganados derechos, que son empleados, que son funcionarios de segundo o tercer nivel, ese es otro asunto. Y por eso yo creo que en este momento, lo que tenemos que tener es cuidado de que no se pueden violentar los derechos personales de las personas, más allá de que se tenga si una valoración pasada hizo un mecanismo de una manera o de otra. Yo insisto que lo que tiene que estar en el centro es el respeto a los derechos establecidos de las personas. En esto hay una legislación", expuso.

En su caso particular, abonó que nunca contrató familiares mientras fue vicepresidente de la República. Ortiz aclaró que si bien su esposa fungió como directora del Instituto Salvadoreño Para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), fue por invitación del expresidente Salvador Sánchez Cerén.

"Yo no tengo ni hijos ni hermanos en el gobierno. Yo no he contratado a nadie. Esa es otra cosa (la contratación de su esposa en el ISNA). Ese es un tema que el presidente la invitó para un cargo que tiene que ver con una junta directiva. Yo si alguien me dice que si yo he contratado a un pariente, que me lo presente", manifestó.

El exvicepresidente de la República, por otra parte, opinó sobre la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto a Grupo ALBA por haber supuestos indicios de lavado de dinero en las cuentas y operaciones de ese conglomerado empresarial.

El exvicepresidente de la República sostuvo que se debe respetar el proceso de investigación y dejar que sea la FGR quien decida si se hay delitos que procesar en este caso.

"Todos los procesos que tienen una base, un fundamento, y si la Fiscalía considera que hay un argumento para hacer una indagación, una investigación, y de acuerdo a lo que manda nuestra norma, nuestra ley, hay que dejar que el proceso se desarrolle y dejar que el proceso funcione. Y al final será la instancia correspondiente como es la Fiscalía la que dará sus conclusiones. Y si ella considera que hay delitos construidos, pues tendrá que pasar a las instancias que ya sabemos", consideró Ortiz.