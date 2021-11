“Yo tenía 13 años cuando me fui con él”: la historia de mujer que superó la violencia en su hogar

Karla (nombre falso), tiene 43 años, y es originaria de San Martín, San Salvador, pero actualmente vive en San Bartolomé Perulapía, Cuscatlán.

Cuando tenía 13 años le ayudaba a su mamá a atender un comedor y a vender tortillas en San Martín, donde conoció a un hombre nueve años mayor, quien sería el padre de sus seis hijos y el verdugo que la sometió a violencia física, verbal y psicológica durante 30 años.

Este hombre la sedujo a su corta edad y la embarazó por lo que se fue a vivir con él. Karla recuerda que a los pocos meses el sujeto comenzó a golpearla, el primer golpe que le propinó le dejó una cicatriz de por vida en su labio superior.

"Esta cicatriz es el recuerdo de la primera vez que me pego a mis 13 años y embarazada. Ese fue el inicio de 30 años de violencia que me tocó vivir", cuenta Karla.

Afirma que la violencia en el hogar se fue agudizando al grado de recibir amenazas de muerte de parte de su expareja cada vez que discutían.

“Si pudiera darle un consejo a las mujeres sería que denuncien a la más mínima señal de violencia, las cosas pudieron haber terminado mal para mi”.



Karla, víctima de violencia.

"Era difícil con seis hijos y cuando yo le decía que no había dinero para tal cosa, que en la casa faltaba comida, eso era para que peleáramos y me terminara golpeando, pero por esta situación le comencé a perder el miedo y empecé a rebuscarme por mis medios", asegura.

La decisión más difícil en ese momento, recuerda, fue dejar a sus hijos para ir a recibir un curso de panadería que una tía le pagó, y que le permitió abrir una panadería en su casa para obtener dinero y mantener a sus hijos; sin embargo, dice que su pareja se gastaba el dinero que ganaba de la venta del pan en bebidas alcohólicas, por lo que en una ocasión ella le reclamó y él le dio una golpiza.

Harta del abuso, lo denunció con la Policía y se lo llevaron detenido.

"La Policía llegó rápido y me dijeron que fuera a poner la denuncia al Juzgado, seguí el proceso con ayuda en ese entonces de personal de Ciudad Mujer y en la audiencia, en marzo del 2005, me dieran medidas de protección contra ese hombre", comenta Karla.

En diciembre de ese mismo año su expareja llegó a su casa para intentar atacarla, pero nuevamente llamó a la Policía, desde entonces dice nunca han vuelto a saber de él, ni ella ni sus hijos.

Tras separarse de su agresor decidió estudiar para sacar adelante a sus hijos, y así comenzó a inscribirse en talleres gratuitos que impartían diferentes instituciones, entre estos bartender, pastelería, elaboración de vinos, de encurtidos, vinagre, bisutería, corte y confección y otros.

"La vida me cambió después que decidí denunciar a ese hombre. Me volví a dar una oportunidad de vida y ahora tengo 18 certificados de los cursos que he sacado desde ese entonces hasta la fecha", afirma Karla con orgullo.

Actualmente, trabaja por las mañana como encargada de una vivienda y por las tardes atiende sus emprendimientos de elaboración y venta de encurtidos, vinagre, vino, y pan por encargo. Además, atiende un bar móvil que ha creado y con el asiste a fiestas patronales para ofrecer las bebidas que prepara.

Ahora es una mujer empoderada, que ha sacado adelante a sus hijos y que tiene la esperanza de rehacer su vida.

"A pesar de haber vivido un calvario durante 30 años logré liberarme de ese hombre agresor y maltratador y ahora soy una mujer feliz y realizada", finalizó.

Productos. Karla elabora y vende vinos, encurtidos, vinagres, pan y postres.