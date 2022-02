Youtuber Roberto Silva enfrentaría audiencia preliminar en libertad

El youtuber Roberto Silva Rugamas podría enfrentar en libertad la audiencia preliminar en su contra, que se realizará el lunes 14 de febrero, en el caso donde es señalado por expresiones de violencia contra la mujer, acoso a través de tecnologías de información y comunicación y difusión ilegal de información en perjuicio de Karina Sosa y Daniela Genovez, ambas militantes del partido político FMLN.

Fuentes judiciales confirmaron ayer a LA PRENSA GRÁFICA que la audiencia es este lunes, pero que el imputado goza de libertad desde diciembre de 2021, a pesar que el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres le había decretado prisión preventiva.

La fuente aseguró que Silva Rugamas recobró su libertad en el período vacacional de fin de año y que el juzgado podría no haber autorizado su salida. Se intentó conocer la versión de la sede judicial pero aseguraron que solamente las partes involucradas en el proceso pueden saber esos detalles sobre el imputado.

Daniela Genovez, una de las víctimas de Silva, desconoce si él está en libertad o no, pero que sí eso pasó tuvieron que haberle notificado a ella a través de su abogado o se tuvo que realizar una audiencia especial de revisión de medidas.

"En todo caso tuvieron que haber realizado una audiencia de revisión de medidas y no me han notificado absolutamente nada de eso, así que habría que ver cómo pudieron autorizarlo. No hay otra manera de poderlo hacer", aseguró Genovez.

En un documento con fecha 1 de diciembre de 2021, al que tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA, se detalla que Silva fue sometido a una evaluación en Medicina Legal y se concluyó que el imputado se encontraba clínicamente estable y que le realizarían exámenes para descartar enfermedades.

Silva fue capturado el 8 de marzo de 2021 luego que las víctimas relataran que el imputado cometió los delitos desde el sábado 7 de marzo, cuando las dos integrantes del FMLN fueron acosadas por él en un hotel capitalino en las jornadas de escrutinio final que realizaba el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Horas después el acusado publicó un video en su canal de YouTube donde se dedicó a insultar, denigrar y menospreciar a las víctimas por su condición de mujer.

El 17 de septiembre Silva fue enviado a juicio por el Juzgado Cuarto de Instrucción por el delito de desacato en perjuicio del exdiputado Jorge Schafik Hándal

