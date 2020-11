Zapateros vuelven a abrir sus puestos

Son alrededor de 16 personas las que llegan día a día a trabajar a la "plaza de los zapateros", frente al parque Francisco Menéndez de Ahuachapán. La mayoría de ellos son de avanzada edad, y para muchos, este oficio representa el único sustento económico para subsistir.

Durante el tiempo de la cuarentena a causa de la pandemia del covid-19, este sector fue fuertemente golpeado, ya que tuvieron que abandonar sus herramientas de trabajo y como consecuencia quedarse sin su fuente de empleo.

Adalberto Ricolino, contó que cerrar sus negocios obligó a los zapateros a buscar nuevas formas de sacar adelante a sus familias. En su caso personal, afirma que trabajaba en su oficio en su casa, pero asegura no es lo mismo "fue duro", expresó. Mientras que otros como Oscar Armando Cornejo, quien tiene 24 años de dedicarse al oficio, subsistieron con la ayuda económica y alimentaria que dio el gobierno, aunque al consultar a los zapateros de la plaza, no todos fueron beneficiados.

"Yo me dedico a este oficio desde los 18 años, y actualmente tengo 56 años. Estoy acostumbrado que con este oficio he sacado a mi familia adelante siempre, pero con la pandemia, pasamos casi cinco meses sin trabajar, fueron días meros difíciles, nos ayudamos entre la familia para la comida, ¡fue espantoso estar sin trabajo! y para colmo no salimos beneficiados con los $300 que el gobierno dio", dijo don Carlos Armando Hernández.

Por su parte, Otilio García, narró que en su casa viven dos familias, y que solo les brindaron un paquete alimenticio, por lo que haciendo honor al famoso refrán "zapatero a tus zapatos" decidió volver a trabajar a la plaza, incluso antes que levantaran la cuarentena.

"Durante la cuarentena no trabajé, hace poco hemos comenzado nuevamente acá (en la plaza), y yo fui de los primeros en regresar a abrir mi negocio, simple y sencillamente porque ya no aguantaba el hambre, gracias a Dios, a pesar de todo, la gente siempre nos busca", comentó el octogenario.

José Armando Quiteño Alfaro, es la persona más joven que trabaja en la plaza, tiene 31 años, y se dedica al oficio desde hace 10 años, comenzó en el 2010; y al verse sin trabajo durante la cuarentena, él y su esposa buscaron formas de innovar el negocio y salir adelante a través de la tecnología.

"En el tiempo de la cuarentena nació la idea de crear una página en redes sociales, a mi esposa se le ocurrió y ella me ayuda a manejar el WhatsApp y Facebook, ahí nos contactan los clientes. Cuando estaba más crítica la situación yo venía a recoger el trabajo a domicilio en puntos de referencia y a entregarlos. Hoy que se ha normalizado todo, ya hay bastante demanda nuevamente, pero siempre atendemos a través de las redes", explicó el joven, quien además dijo sentirse satisfecho con el trabajo que realiza "porque gracias a este oficio no nos falta la comida y salimos adelante con nuestros hijos".